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/ ©Egon Rutter / aufgeschnappt.at
Ein Foto auf 5min.at von den Teilnehmern der Österreichische Meisterschaften im Disc Golf Doubles in Seltenheim bei ihren Würfen.
Präzision im Fokus: Bei den österreichischen Meisterschaften im Doubles Disc Golf ging es um jeden Zentimeter.
Klagenfurt
09/11/2026
Titelkampf

Packende Duelle um den Staatsmeistertitel im Disc Golf

Bei den Meisterschaften im Doubles Disc Golf auf der Golfanlage Seltenheim holten sich Florian Lingenhel und Robin Binder den Staatsmeistertitel. Insgesamt kämpften 39 Teams um den begehrten Sieg bei dem Großturnier.

von Lidia Sokolova Logo 5 Minuten
1 Minute Lesezeit(156 Wörter)
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Auf der Golfanlage in Seltenheim traten 39 Teams bei den österreichischen Meisterschaften im Doubles Disc Golf gegeneinander an. Am Ende setzte sich das Duo Florian Lingenhel und Robin Binder durch: Mit einem Gesamtscore von -39 sicherten sich die beiden den Staatsmeistertitel.

Klagenfurter Verein organisierte Großturnier

Für die Durchführung des Turniers zeichnete der Discgolfclub Klagenfurt rund um Obmann David Wernig verantwortlich. Die sportliche Leitung lag in den Händen von Turnierdirektor Philipp Friedler. Das Organisationsteam bot den Teilnehmern und Besuchern einen reibungslosen Ablauf auf dem Areal in Seltenheim.

Fliegende Scheiben begeisterten Publikum

Die Trendsportart zog auch abseits des Podests die Blicke auf sich: Spektakuläre Würfe, Treffsicherheit und enge Duelle machten das Kräftemessen für das Publikum vor Ort zu einem Erlebnis. Auch 5 Minuten war vor Ort, als der sportliche Wettstreit um die fliegenden Scheiben mit packenden Entscheidungen auf der Golfanlage erfolgreich zu Ende ging.

Ein Foto auf 5min.at von den Teilnehmern an der Meisterschaft in Disc Golf Doubles in Seltenheim.
©Egon Rutter / aufgeschnappt.at |
Spannende Duelle auf der Golfanlage in Seltenheim: 39 Teams kämpften um den Staatsmeistertitel.

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