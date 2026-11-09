Parkplatz-Sorgen in Klagenfurt: Jetzt spricht die Stadt Klartext

Die Bauarbeiten in der Klagenfurter Paradeisergasse sorgen bei Gewerbetreibenden für Verunsicherung. Ein Unternehmer befürchtet, dass künftig Parkplätze wegfallen könnten. Wir haben bei der Stadt nachgefragt.

In der Paradeisergasse in der Klagenfurter Innenstadt wird derzeit fleißig gebaut. Wie berichtet werden dort seit August die Kanalisation, die Straßenentwässerung, Trinkwasserleitungen samt Hausanschlüssen sowie Fernwärme-, Strom-, Gas- und Telekommunikationsleitungen saniert. Doch wie wird die Straße nach Abschluss der Arbeiten aussehen? Diese Frage beschäftigt einige der dort ansässigen Gewerbetreibenden. Einer von ihnen hat sich mit seinen Sorgen an unsere Redaktion gewandt. Er befürchtet, dass im Zuge der Neugestaltung sämtliche Parkplätze verschwinden könnten. 5 Minuten hat nun bei der Stadt nachgefragt, was in der Paradeisergasse geplant ist.

Unternehmer befürchtet Verlust der Parkplätze

„Für uns Gewerbetreibende sind gut erreichbare Parkmöglichkeiten in der Innenstadt überlebensnotwendig“, betont der Unternehmer in seiner Nachricht. Schon jetzt sei die wirtschaftliche Situation aufgrund der schwachen Kundenfrequenz äußerst angespannt. Sollten nun auch noch Parkplätze ersatzlos gestrichen werden, würde das die Lage seiner Ansicht nach zusätzlich verschärfen.

Stadt stellt klar: Alle 26 Parkplätze bleiben erhalten

Wir haben bei der Stadt Klagenfurt nachgefragt, ob die Befürchtungen tatsächlich berechtigt sind. Die Antwort fällt eindeutig aus: „Nein, das ist eine Fehlinformation. 26 Stellplätze waren vor der Umgestaltung vorhanden, 26 Stellplätze werden es danach wieder sein.“ Auch an der Verkehrsführung soll sich nichts ändern.

Stadt verweist auf zwei Informationsveranstaltungen

Doch das ist noch nicht alles, was den Unternehmer ärgert. Laut ihm sei die Kommunikation über die geplante Gestaltung und die künftige Parkplatzsituation mangelhaft gewesen. „Die Verärgerung und das Unverständnis sind entsprechend groß“, schildert er. Auch dazu haben wir bei der Stadt nachgefragt. Diese verweist auf „umfassende Kommunikationsmaßnahmen“. So habe es im Juli und August zwei Informationsveranstaltungen gegeben, die von der Projektleitung und der Wirtschaftskammer gemeinsam organisiert worden seien. Darüber hinaus stehe den Gewerbetreibenden jederzeit eine Ansprechperson für Rückfragen zur Verfügung.

Das ändert sich in der Paradeisergasse

In einer Presseaussendung reagiert auch Straßenbau- und Verkehrsstadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) auf die Sorgen der Gewerbetreibenden. Sie erklärt: „Die Paradeisergasse, als eine der zentralen Straßen in der Innenstadt, wird eine deutliche optische Aufwertung erfahren. Dazu kommt die Erneuerung der gesamten Leitungsinfrastruktur, wobei sämtliche Parkplätze bestehen bleiben. Zusätzlich werden auch neue Bäume gepflanzt.“ Was sich gegenüber dem Urzustand ändert: Die Parkflächen werden auf gleicher Ebene wie die Gehsteige sein, um die Barrierefreiheit sicherzustellen.

©5 Minuten Straßenbaureferentin Sandra Wassermann beruhigt: „Sämtliche Parkplätze werden bestehen bleiben.“

Bauarbeiten dauern noch bis Dezember

Nach Angaben der Stadt dauern die Bauarbeiten in der Paradeisergasse noch bis Anfang Dezember 2026. „Im Frühjahr 2027 folgen noch die definitiven Instandsetzungsarbeiten wie die Pflasterarbeiten auf den Stellplätzen und Gehwegen“, so die Stadt. Für die Dauer der Bauarbeiten ist die Paradeisergasse zwischen Bahnhofstraße und Neuer Platz vollständig für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Doktor-Hermann-Gasse und die 8.-Mai-Straße. Die Zu- und Ausfahrt zur Lindwurmgarage ist uneingeschränkt möglich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.11.2026 um 14:29 Uhr aktualisiert