Mehr menschliche Artistik: Klagenfurter Zirkus wird komplett tierfrei

Menschliche Artistik statt Tierdressur: Nach ersten Testläufen im Frühjahr verabschiedet sich der Circus Louis Knie endgültig von Vorführungen mit Tieren.

Menschliche Artistik statt Tierdressur: Nach ersten Testläufen im Frühjahr verabschiedet sich der Circus Louis Knie endgültig von Vorführungen mit Tieren.

Erste Vorboten der Neuausrichtung zeigten sich bereits im April bei einem tierfreien Gastspiel in Klagenfurt, bevor die endgültige Entscheidung kürzlich in einer Videobotschaft der Direktion offiziell bestätigt wurde. Ausschlaggebend für den Schritt seien vor allem veränderte Publikumserwartungen sowie der aktuelle Zeitgeist – den Rückmeldungen zufolge fehle den Besucherinnen und Besuchern angesichts der alternativen Programmpunkte nichts.

„Tiere sind keine Clown“

Für den Verein gegen Tierfabriken (VGT) stellt die Entwicklung einen wichtigen Schritt dar. Zudem trat zuletzt ein gesetzliches Verbot von Kamelen in Zirkusbetrieben in Kraft. VGT-Vertreterin Heidi Lacroix äußerte sich hierzu: „Tiere sind keine Clowns, sie machen diese Shows nicht freiwillig. Für die empfindsamen Tiere sind die laute Musik und der Stress in der Manege viel zu belastend.“

6.700 Unterschriften für Verbot

Weiters hielt sie fest: „Dass nun keine Tiere mehr den andauernden Transporten und der anstregenden Dressur ausgesetzt sind, ist für den Tierschutz ein kleiner Schritt, aber ein wichtiger Erfolg. Louis Knie ist nicht der erste Zirkus in Österreich, der Tiernummern aus dem Programm streicht, und er wird nicht der Letzte sein.“ Parallel dazu verzeichnet eine Initiative für ein generelles Tierverbot in österreichischen Zirkussen mittlerweile 6.700 Unterschriften.