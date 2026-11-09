„In Erinnerung an unsere Zukunft“: Protest gegen Uni-Kürzungen in Klagenfurt

Anlässlich des Besuchs von Ministerin Eva-Maria Holzleitner protestieren Universitätsangehörige heute im Foyer der Universität Klagenfurt mit einer stillen Mahnwache gegen drohende Budgetkürzungen.

In schwarzer Kleidung und mit Protestschildern versammeln sich Studierende sowie Mitarbeitende im Universitätsfoyer, um ein leises Zeichen gegen künftige Einsparungen an den Hochschulen zu setzen.

In schwarzer Kleidung und mit Protestschildern versammeln sich Studierende sowie Mitarbeitende im Universitätsfoyer, um ein leises Zeichen gegen künftige Einsparungen an den Hochschulen zu setzen.

An der Universität Klagenfurt findet heute Nachmittag eine Protestaktion statt. Anlass ist der für heute angekündigte Besuch von Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner. Angehörige der Universität haben sich ab 16 Uhr im Foyer zu einer stillen Mahnwache versammelt, um auf die anstehenden Budgetverhandlungen für die Jahre 2028 bis 2030 aufmerksam zu machen.

Keine Lautsprecher, schwarze Kleidung

Thematisiert werden mögliche Budgetkürzungen und deren Auswirkungen auf den Hochschulbetrieb. Laut den Initiatoren drohen bei Mittelkürzungen der Abbau von Stellen, vermehrte Befristungen, ein reduziertes Lehrangebot sowie eine Verschlechterung der Rahmenbedingungen in Forschung und Lehre. Die Kundgebung wird ohne Lautsprecher oder Sprechchöre abgehalten; stattdessen drücken die Teilnehmenden ihr Anliegen durch Plakate und das Tragen schwarzer Kleidung aus – ebenso wurden Kerzen aufgestellt. Dem Aufruf zufolge richtet sich die Aktion gegen die übergeordneten Budgetentscheidungen.

Zusammenschluss verschiedener Interessengruppen

Hinter der Initiative steht ein Zusammenschluss verschiedener universitärer Interessengruppen. Getragen wird die Mahnwache von den Leitungen aller vier Fakultäten, der ÖH Klagenfurt/Celovec sowie den Betriebsräten für das wissenschaftliche und das allgemeine Universitätspersonal.