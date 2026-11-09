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/ ©Fotomontage Canva/5 Minuten
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt Baustellencontainer und Polizisten.
Auf einer Baustelle im Bezirk Klagenfurt-Land kam es zu einem Einbruch.
Klagenfurt
09/11/2026
Diebstahl

Einbrecher schlagen in Klagenfurt-Land zu: Darauf hatten es die Täter abgesehen

Dreiste Einbrecher haben zwischen Freitag und Montag im Bezirk Klagenfurt-Land zugeschlagen. Sie drangen in eine Wohnanlage ein und ließen Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro mitgehen.

von Carolina Jakubovic
1 Minute Lesezeit(87 Wörter)
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Zwischen Freitag (6. November) und Montag (9. November) haben bislang unbekannte Täter auf einer Baustelle im Bezirk Klagenfurt-Land zugeschlagen. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet, verschafften sich die Einbrecher über eine Terrassentüre Zutritt zu einer im Bau befindlichen Wohnanlage.

Beute im Wert von Tausenden Euro

Die Unbekannten hatten es offenbar auf Werkzeuge und Bauutensilien abgesehen. Sie entwendeten mehrere Gegenstände im Wert von insgesamt einigen Tausend Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

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