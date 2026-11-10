Drama in Kärntner Buschenschank: Hund tötet Katze vor Gästen

Was ein gemütlicher Besuch in einer Kärntner Buschenschank hätte werden sollen, nahm im Sommer ein tragisches Ende: Vor den Augen mehrerer Gäste jagte ein Hund die Katze „Murli“ und biss sie schließlich tot. Besonders erschüttert waren die Augenzeugen darüber, dass der Hundebesitzer nicht eingriff. Der Vorfall landete nun vor Gericht.

Gäste mussten Tod der Katze mitansehen

Zugetragen hatte sich das Drama in einer Buschenschank mit Blick auf den Pyramidenkogel, wie die „Kronen Zeitung“ berichtet. Der damals noch nicht einmal ein Jahr alte Drahthaar-Jagdhund „Archie“ hatte die Katze entdeckt und verfolgte sie über mehrere Dutzend Meter bis zu einem Waldrand. Dort erwischte er das Tier und tötete es. Mehrere Gäste beobachteten die schrecklichen Szenen und erstatteten Anzeige. Sie warfen dem Hundehalter vor, die Jagd nicht unterbunden zu haben. Minutenlang solle „Archie“ die Katze gehetzt haben. Dieser bestritt die Vorwürfe. Er sei seinem Hund nachgelaufen, habe aber zunächst einen Elektrozaun überwinden müssen. Als er den Vierbeiner erreichte, sei die Katze bereits tot gewesen.

Richterin spricht Hundebesitzer frei

Um ein genaueres Bild vom Geschehen zeichnen zu können, wurde die Gerichtsverhandlung direkt an den Ort des Vorfalls verlegt. In der Buschenschank untersuchte Richterin Claudia Bandion-Ortner, ob der Besitzer den Tod der Katze hätte verhindern können. Letztlich konnte sie ihm kein strafbares Verhalten zweifelsfrei nachweisen. Der Mann wurde daher vom Vorwurf der Tierquälerei freigesprochen. Rechtskräftig ist das Urteil allerdings noch nicht. Ganz ohne mögliche Folgen bleibt der Vorfall für den Hundehalter dennoch nicht. Da „Archie“ zum Zeitpunkt des Angriffs nicht angeleint war, soll der Fall auch von der zuständigen Verwaltungsbehörde geprüft werden. Dort könnte noch eine Strafe wegen fahrlässiger Tierquälerei drohen. Der Besitzer versicherte nach dem Prozess jedenfalls, seinen Hund künftig nicht mehr ohne Leine laufen zu lassen. Für Katze „Murli“ kommt diese Einsicht jedoch zu spät.