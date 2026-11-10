Sucht im Alter: Warum der Ruhestand zum Risiko werden kann

Die Pension ist für viele ein lang ersehnter Lebensabschnitt. Doch plötzlich fehlt die tägliche Routine, manchmal auch der soziale Kontakt. Warum diese Veränderungen gefährlich werden können, erklären Experten aktuell in Kärnten.

Der letzte Arbeitstag ist geschafft, der Ruhestand beginnt. Für viele Menschen ein lang ersehnter Lebensabschnitt, der jedoch auch zur Herausforderung werden kann. Plötzlich fehlt die tägliche Routine, der Kontakt zu Arbeitskollegen fällt weg und die viele freie Zeit muss neu gestaltet werden. Einsamkeit, Langeweile oder emotionale Belastungen können die Folge sein. Manche Menschen greifen dann häufiger zu Alkohol oder Medikamenten, um damit umzugehen. Solche Risiken stehen derzeit bei einer bundesweiten Fachtagung zur Suchtprävention in Kärnten im Mittelpunkt.

Warum Sucht im Alter besonders gefährlich sein kann

Mit zunehmendem Alter verändert sich der Körper. Alkohol und bestimmte Medikamente können deshalb stärkere Auswirkungen haben als in jüngeren Jahren. Gleichzeitig können einschneidende Veränderungen wie die Pensionierung dazu beitragen, dass sich bestehende Suchtprobleme verstärken oder neue entstehen. „Eine Sensibilisierung für das Thema Sucht im Alter und zielgruppenspezifische Präventionsmaßnahmen sind von großer Bedeutung, um die besonderen Bedürfnisse älterer Menschen zu erkennen und sie gezielt zu unterstützen“, erklärt Kärntens Suchtkoordinatorin Eva Adlmann. Dabei gehe es nicht nur darum, über die Gefahren von Alkohol, Medikamenten und anderen Substanzen aufzuklären. Ebenso wichtig sei es, soziale Kontakte zu fördern und Möglichkeiten aufzuzeigen, mit schwierigen Lebenssituationen umzugehen.

Was vor Suchtproblemen schützen kann

Gemeinsame Aktivitäten, Bewegung, kreative Beschäftigungen oder Bildungsangebote können dabei helfen, den Alltag auch nach dem Berufsleben abwechslungsreich zu gestalten. Sie bieten Möglichkeiten, neue Kontakte zu knüpfen und persönliche Fähigkeiten zu stärken. Die Fachleute beschäftigen sich deshalb mit der Frage, wie Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen besser unterstützt werden können. Neben älteren Menschen stehen auch Personen mit Behinderungen sowie Menschen in sozial schwierigen Lebenssituationen im Fokus.

70 Fachleute beraten in Pörtschach

Bei der dreitägigen Fachtagung der ARGE Suchtvorbeugung im Parkhotel Pörtschach kommen insgesamt 70 Expertinnen und Experten aus Österreich, Südtirol und Liechtenstein zusammen. Organisiert wird die Veranstaltung von der Kärntner Fachstelle für Suchtprävention. Unter dem Titel „Brennpunkt Chancengerechtigkeit“ wird darüber diskutiert, wie vorbeugende Angebote möglichst viele Menschen erreichen können. Eine Rolle spielt dabei auch die Sprache: Informationen über Suchtgefahren sollen so verständlich vermittelt werden, dass sie unabhängig von Alter, Bildung oder persönlichen Voraussetzungen zugänglich sind.

Prävention soll mehr Menschen erreichen

Auch Gesundheitslandesrätin Beate Prettner sieht darin eine wichtige Aufgabe. „Chancengerechte Suchtprävention bedeutet für mich, genau hinzusehen: Welche Menschen erreichen wir mit unseren Angeboten – und wen erreichen wir vielleicht noch nicht?“, erklärt sie. Ziel der Tagung ist es, Erfahrungen auszutauschen und Ansätze zu entwickeln, mit denen Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen frühzeitig erreicht und unterstützt werden können.

©Büro LR.in Beate Prettner Gesundheitslandesrätin Beate Prettner betont, wie wichtig Suchtprävention ist.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2026 um 08:00 Uhr aktualisiert