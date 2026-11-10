Bedenkzeit erbeten: Neun Jahre Haft nach Missbrauchsvorwürfen in Kärnten

In Kärnten wurde ein 25-Jähriger wegen Missbrauchsvorwürfen zu neun Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der Schöffensenat verhängte bei einem Strafrahmen von fünf bis 15 Jahren eine Freiheitsstrafe von neun Jahren gegen den 25-Jährigen und ordnete zudem die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum an. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der Schöffensenat verhängte bei einem Strafrahmen von fünf bis 15 Jahren eine Freiheitsstrafe von neun Jahren gegen den 25-Jährigen und ordnete zudem die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum an. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs, Vergewaltigung und des Besitzes von kinderpornografischem Missbrauchsmaterial stand ein 25-Jähriger in Kärnten vor Gericht, wie die „Kronen Zeitung“ berichtet.

Schwere Vorwürfe

Der Mann hatte zuvor das Vertrauen mehrerer Familien gewonnen und mit den Kindern Zeit verbracht. Laut Anklage von Staatsanwältin Veronika Holub soll er sich über einen Zeitraum von zwei Jahren an insgesamt sieben Buben im Alter zwischen zwölf und 14 Jahren vergangen haben. Die Übergriffe steigerten sich im Laufe der Zeit bis hin zur Vergewaltigung; die Staatsanwältin betonte, „seine Opfer waren zwischen 12 und 14 Jahre jung“, und führte aus, dass einige Betroffene „wohl aus jugendlicher Naivität“ trotz der unerwünschten Handlungen den Kontakt nicht unmittelbar abbrachen, heißt es im Medienbericht weiter.

Nur in Teilen geständig

Vor Richter Gernot Kugi zeigte sich der Angeklagte nur in Teilen geständig und erklärte: „Was ich getan habe, gebe ich zu, das andere nicht“. Trotz der mutmaßlichen Übergriffe hatten sich die Betroffenen ihren Eltern zunächst nicht anvertraut, ehe die Vorwürfe schließlich bekannt und zur Anklage gebracht wurden.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Der Schöffensenat verhängte bei einem Strafrahmen von fünf bis 15 Jahren eine Freiheitsstrafe von neun Jahren gegen den 25-Jährigen und ordnete zudem die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum an. Eine Entlassung ist damit erst möglich, wenn die Strafe verbüßt ist und psychiatrisch keine Gefährlichkeit mehr festgestellt wird. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da der Angeklagte Bedenkzeit erbeten hat.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2026 um 10:15 Uhr aktualisiert