Bankomatzahlung im Magistrat Klagenfurt fällt aus

Wer am Donnerstag etwas beim Magistrat Klagenfurt bezahlen muss, sollte unbedingt Bargeld mitnehmen. Wegen Wartungsarbeiten fällt die Bankomatzahlung in sämtlichen Amtsgebäuden den ganzen Tag über aus.

Wer in den kommenden Tagen einen Behördengang in Klagenfurt plant, sollte Folgendes beachten. Am Donnerstag, dem 12. November 2026, kann in den Amtsgebäuden des Magistrats nicht mit Bankomatkarte bezahlt werden. Grund dafür sind Wartungsarbeiten und ein umfangreiches Systemupdate, wie die Stadt in einer Aussendung bekannt gab.

Ab Freitag wieder Kartenzahlung möglich

Die Einschränkung gilt den gesamten Tag über und betrifft alle Amtsgebäude des Magistrats Klagenfurt. Barzahlungen sind weiterhin möglich. Wer an diesem Tag Gebühren oder andere Beträge vor Ort begleichen muss, sollte daher ausreichend Bargeld dabeihaben. Ab Freitag, dem 13. November, um 8 Uhr steht die Bankomatkartenzahlung laut Stadt wieder wie gewohnt zur Verfügung.