Bachelor mit nur 18 Jahren: Kärntnerin schreibt Uni-Geschichte

Mit gerade einmal 18 Jahren schreibt Andrea Oberdünhofen aus Lendorf Uni-Geschichte! Die Oberkärntnerin ist die jüngste Absolventin der Universität Klagenfurt – und hat bereits ihr nächstes Studium begonnen.

Mit gerade einmal 18 Jahren hat Andrea Oberdünhofen aus Lendorf in Oberkärnten etwas geschafft, das vor ihr noch niemand an der Universität Klagenfurt erreicht hat: Sie ist die jüngste Absolventin in der Geschichte der Hochschule. Am 1. Oktober 2026 schloss sie ihr englischsprachiges Bachelorstudium „International Business and Economics“ erfolgreich ab. Besonders bemerkenswert: Einen Großteil ihres Studiums absolvierte sie parallel zur Vorbereitung auf die Matura.

„Es ist ein großartiges Gefühl“

Mit 18 Jahren einen Universitätsabschluss in den Händen zu halten, hatte Andrea ursprünglich gar nicht geplant. Nach dem Besuch der Landwirtschaftlichen Fachschule Litzlhof begann sie im Jänner 2024, sich am Abendgymnasium Klagenfurt auf die Externistenmatura vorzubereiten. Über das Förderprogramm „Schülerinnen und Schüler an die Hochschulen“ bekam sie die Möglichkeit, bereits vor der Matura Lehrveranstaltungen an der Universität Klagenfurt zu besuchen. Im Oktober 2024 startete sie ihr Studium. Doch schnell packte sie der Ehrgeiz: Schon im zweiten Semester fasste Andrea den Entschluss, ihren Bachelor noch vor ihrem 19. Geburtstag abzuschließen. Am 1. Oktober 2026 war es schließlich so weit. „Es ist ein großartiges Gefühl! Ich erinnere mich noch gut an meinen ersten Tag an der Universität – und plötzlich halte ich schon meinen Bachelorabschluss in den Händen. Die Zeit ist unglaublich schnell vergangen und ich bin stolz, dass ich mein Ziel erreicht habe“, erzählt sie.

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Matura und Studium gleichzeitig

Wie schafft man es, Schule und Universität unter einen Hut zu bringen? Für Andrea war vor allem die flexible Zeiteinteilung entscheidend. Da sie sich als Externistin selbstständig auf ihre Maturaprüfungen vorbereiten konnte, musste sie keine regelmäßigen Schulkurse besuchen. „Ich habe ganz normal studiert und mich in den Phasen vor den Maturaprüfungen stärker auf die Schule konzentriert. Diese Flexibilität war für mich ideal“, erklärt die 18-Jährige. Im Juli 2026 legte sie schließlich ihre Matura ab. Anschließend wechselte sie vom außerordentlichen in das ordentliche Bachelorstudium und schloss dieses nur wenige Monate später ab.

Auch für Hobbys blieb Zeit

Trotz des intensiven Lernens bestand Andreas Alltag nicht ausschließlich aus Büchern und Vorlesungen. Sie engagiert sich in der Landjugend, spielt Steirische Harmonika, reist gerne und treibt Sport. „Mir ist wichtig, dass die Freizeit nicht zu kurz kommt. Man muss Prioritäten setzen, aber die Dinge, die man gerne macht, sollten immer Platz haben“, erzählt sie. Besonders gerne erinnert sie sich auch an die internationalen Freundschaften, die sie während ihres Studiums geschlossen hat, und an gemeinsame Stunden am Wörthersee.

Mit 18 Jahren schon das nächste Studium begonnen

Auf ihrem ersten Bachelorabschluss möchte sich die junge Oberkärntnerin nicht ausruhen. Seit Oktober 2026 studiert sie bereits Wirtschaft und Recht an der Universität Klagenfurt. Dahinter steckt ein klares Ziel: Sie möchte verstehen, wie wirtschaftliche und rechtliche Zusammenhänge funktionieren. „Wer etwas verändern will, muss die Spielregeln kennen und das System verstehen. Recht ist dafür eine sehr gute Grundlage“, erklärt Andrea. Beruflich zieht es sie langfristig ins internationale Projektmanagement. Auch die Gründung eines eigenen Unternehmens kann sie sich vorstellen.

„Man muss nicht überall die besten Noten haben“

Anderen Jugendlichen möchte Andrea Mut machen, neue Möglichkeiten auszuprobieren. Das Förderprogramm, das ihr den frühen Einstieg ins Studium ermöglicht hat, würde sie weiterempfehlen. Dabei müsse es gar nicht darum gehen, möglichst schnell einen Abschluss zu schaffen. Schon einzelne Lehrveranstaltungen könnten wertvolle Erfahrungen bringen. „Ich würde mir wünschen, dass viel mehr junge Menschen von diesem Programm erfahren und sich trauen, es auszuprobieren. Man muss nicht überall die besten Noten haben oder schon genau wissen, was man später machen möchte.“ Weise Worte von einer gerade einmal 18-Jährigen, die in Kärnten Uni-Geschichte geschrieben hat.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2026 um 11:11 Uhr aktualisiert