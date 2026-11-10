170 Quadratmeter: Eislauf-Highlight beim Klagenfurter Hafenknistern erwartet

Das neue Angebot soll permanent zur Verfügung stehen, sich besonders an Kindergärten sowie Volksschulen richten, Möglichkeiten zum Ausleihen von Eislaufschuhen bieten und bis über die Weihnachtsfeiertage hinaus betrieben werden. Michael Pontasch-Müller, Geschäftsführer der Hafenstadt Urban Area, kündigte an: „Wir wollen ein charismatisches Programm liefern“, und verwies auf die entstehende Eislaufstelle. Bürgermeister Christian Scheider bezeichnete die Eisfläche als klares Highlight: „Das wird eine tolle Geschichte, danke an alle die das Projekt möglich machen.“

Stadt profitiert davon

Der stimmungsvolle Advent- und Weihnachtsmarkt am Lendhafen hat sich laut Scheider in den vergangenen Jahren zu einem zentralen Treffpunkt gewandelt: „Diese Veranstaltung hat sich in den letzten Jahren wunderbar entwickelt, der Lendhafen wurde wieder zu einem Platz der Begegnung gemacht, alle Veranstaltungen die hier abgehalten werden, werden von den Klagenfurtern leidenschaftlich aufgenommen, auch die Stadt profitiert von dem Besucherstrom.“ Stadtrat Julian Geier hob die Bedeutung der Fortführung hervor: „Ich bin froh das wir das Konzept als Landeshauptstadt weiterverfolgen, es ist keine Selbstverständlichkeit in Zeiten von angespannten Budgets. Ich möchte allen Beteiligten danke aus tiefsten Herzen sagen: Es ist wichtig, dass wir unsere Stadt in ein Weihnachtsgefühl betten und das etwas gegen die Einsamkeit gemacht wird“. Geier verwies zudem auf die Koralmbahn, durch die vermehrt Besucher aus der Steiermark erwartet werden.

©5 Minuten Stadtrat Julian Geier hob die Bedeutung der Fortführung hervor.

Kommen die Grazer nach Klagenfurt?

Auch Inga Horny vom Klagenfurt Marketing betonte das Potenzial des Marktes: „In Zeiten wie diesen ist so ein frequentiertes Geschehen wichtig für Klagenfurt. Natürlich hoffe, ich dass die Grazer zahlreichst herkommen und ihre Weihnachtseinkäufe machen werden.“ Helmut Micheler unterstrich die Bemühungen, das Geschehen am Lendhafen langfristig abzusichern, und verwies auf intensive Werbemaßnahmen in Graz sowie auf das Zusammenspiel mit weiteren Schauplätzen wie dem Alten Platz, dem Neuen Platz, dem Stillen Advent und dem Advent im Kolpinghaus. Neben Gästen aus dem Ausland, darunter Italien, Slowenien und Kroatien, nutzen Besucher auch die neue Schnellverbindung zum Veldner Weihnachtsmarkt.

Programmpunkte

Musikalisch bietet das Hafenknistern an jedem Wochenende ein durchgehendes Programm mit 27 Programmpunkten von Jazz über Weltmusik und Funk bis hin zu DJ-Sets, steirischen Formationen sowie Acts wie Shifting Roots, die verschiedensprachige Stücke vereinen. Erstmals gibt es in diesem Jahr zudem eine Kooperation mit der KMG: Der bis 20 Uhr verkehrende Weihnachtsbus kann kostenlos genutzt werden, während die gesammelten freiwilligen Spenden der Kinderkrebshilfe zugutekommen.