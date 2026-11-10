„DIGITALLI“ in Kärnten: Wie Künstliche Intelligenz das Lernen von morgen prägt

Die Veranstaltung beleuchtet Chancen und Herausforderungen von KI in der Bildung. Im NEXUS Klagenfurt diskutieren Experten über Future Skills, Methoden und zukunftsfähige Lernkonzepte.

Im Mittelpunkt stehen dabei die Identifikation künftiger KI-, Daten- und Future-Skills, die notwendigen Unterstützungsstrukturen für Institutionen sowie ein verantwortungsvoller und inklusiver Einsatz moderner Technologien.

Im Mittelpunkt stehen dabei die Identifikation künftiger KI-, Daten- und Future-Skills, die notwendigen Unterstützungsstrukturen für Institutionen sowie ein verantwortungsvoller und inklusiver Einsatz moderner Technologien.

Die Digitalisierung und der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz verändern Bildungs- und Weiterbildungsprozesse grundlegend. Im Rahmen der Veranstaltung „DIGITALLI in Kärnten – KI, digitale Transformation und die Zukunft des Lernens“ werden bestehende regionale Praktiken sichtbar gemacht sowie zentrale Herausforderungen und Potenziale erörtert.

KI-, Daten- und Future-Skills

Im Mittelpunkt stehen dabei die Identifikation künftiger KI-, Daten- und Future-Skills, die notwendigen Unterstützungsstrukturen für Institutionen sowie ein verantwortungsvoller und inklusiver Einsatz moderner Technologien.

Generationenübergreifender Austausch

Das Format dient dem institutions- und generationenübergreifenden Austausch zwischen Pädagogen, Trainer, Innovatoren, politischen Entscheidungsträgerer sowie Studierenden. Neben der Diskussion über methodische Ansätze und bewährte Praxisbeispiele zielt die Veranstaltung auf die Ableitung konkreter Handlungsempfehlungen für das lebenslange Lernen ab. „Wir freuen uns sehr auf Ihre Teilnahme und darauf, mit Ihnen gemeinsam die Zukunft des Lernens in Kärnten zu gestalten“, so Raj Sethia, Gründer und CEO von Meta4 Innovations e. U.