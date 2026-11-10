Ehemaliger Fußballtrainer will Bürgermeister von Klagenfurt werden

Unter dem Motto „Auf geht's 9020“ startet die SPÖ Klagenfurt in den Wahlkampf für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl 2027. Spitzenkandidat Manfred „Waschi“ Mertel hat einiges vor.

Die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am 28. Februar 2027 rückt näher. Nun hat auch die SPÖ Klagenfurt ihre Herbstkampagne offiziell vorgestellt. Unter dem Motto „Auf geht’s 9020“ wirbt Bürgermeisterkandidat Manfred „Waschi“ Mertel um Unterstützung. Der Jurist, Bundesrat und ehemalige Fußballtrainer möchte die Landeshauptstadt künftig anders führen. Bei seiner Auftaktrede stellte er erste politische Schwerpunkte vor.

Leistbares Wohnen und Stadtfinanzen im Fokus

Eines der zentralen Themen seiner Kampagne ist das Wohnen. Mertel spricht sich für einen städtischen Bauträger und Mietkaufmodelle aus, um leistbaren Wohnraum in Klagenfurt zu schaffen. Daneben kündigt er an, auf solide Stadtfinanzen und klare Prioritäten bei den Ausgaben setzen zu wollen. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Kampf gegen Einsamkeit. Mit der Initiative „Klagenfurt Miteinander“ möchte der SPÖ-Kandidat das gesellschaftliche Zusammenleben stärken. Auch eine stärkere Begrünung der Stadt und Maßnahmen zur Abkühlung sind Teil seiner Pläne.

„Hingehen, zuhören und dann handeln“

In seiner Rede blickte Mertel auch auf seinen persönlichen Werdegang zurück. Neben seiner Tätigkeit als Jurist und langjähriger Mitarbeiter der Gemeindeaufsicht spielte dabei seine Vergangenheit als Fußballtrainer eine wichtige Rolle. Den Teamgedanken möchte er nun auf die Stadtpolitik übertragen. „Ein Bürgermeister hat für mich vor allem zwei Aufgaben: Er muss wissen, was die Menschen bewegt, und er muss für Klagenfurt eintreten. Hingehen, zuhören und dann handeln. So verstehe ich dieses Amt“, erklärte Mertel.

„Kein Trainer gewinnt allein ein Spiel“

Er wolle die Bevölkerung stärker in politische Entscheidungen einbinden. „Ich habe mein ganzes Leben im Team gearbeitet. Kein Trainer gewinnt allein ein Spiel und kein Bürgermeister entwickelt eine Stadt allein weiter. Deshalb lade ich die Klagenfurterinnen und Klagenfurter ein, mitzumachen und ihre Ideen einzubringen“, so der SPÖ-Spitzenkandidat.

Vizebürgermeister Rabitsch leitet Wahlkampf

Unterstützung erhält Mertel von Vizebürgermeister und SPÖ-Klubobmann Ronald Rabitsch, der als Wahlkampfmanager fungiert. Dieser betonte beim Kampagnenauftakt, dass es bei der Wahl nicht nur um das Bürgermeisteramt, sondern auch um die künftigen Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat gehe. „Am 28. Februar fallen in dieser Stadt zwei Entscheidungen: Wer Bürgermeister wird und wie stark die Mannschaft im Gemeinderat ist. Beides gehört zusammen. Denn ein Schiffskapitän kann ein Schiff ohne Crew nicht in ruhigere Gewässer führen“, erklärte Rabitsch.

Klagenfurter sollen Ideen einbringen

Mit der Kampagne möchte die SPÖ auch Bürger zur Mitarbeit gewinnen. Geplant sind unter anderem Arbeitsgruppen, Hausbesuche und Telefonaktionen. Über die Website 9020.at können Interessierte Informationen zur Kampagne abrufen und eigene Ideen einbringen.