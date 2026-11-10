Star-DJ Robin Schulz kommt nächstes Jahr nach Kärnten

Mit „Sugar“, „Waves“ und „Prayer in C“ eroberte er die internationalen Charts. Jetzt kommt Robin Schulz nach Kärnten. Der deutsche Star-DJ tritt in Klagenfurt auf und bringt gleich zwei weitere DJs mit.

Hits wie „Prayer in C“, „Sugar“ oder „Waves“ machten ihn weltweit bekannt. Nun kommt der deutsche Star-DJ Robin Schulz nach Kärnten. Wie Semtainment am Dienstag, dem 10. November 2026, bekannt gab, wird der 39-Jährige nächstes Jahr in der Messehalle 4 in Klagenfurt auftreten. Fans elektronischer Musik können sich den 26. Mai 2027 gleich rot im Kalender markieren.

Auch DJ Antoine ist mit dabei

Robin Schulz wird an diesem Abend nicht allein für Partystimmung sorgen. Als Special Guest wurde der Schweizer DJ und Musikproduzent DJ Antoine angekündigt, der unter anderem mit seinem Hit „Welcome to St. Tropez“ bekannt wurde. Den Auftakt sowie die Aftershowparty übernimmt DJ Selecta. Wer bei dem Event dabei sein möchte, kann sich ab Mittwoch, dem 11. November, um 11 Uhr Tickets sichern.

Mit „Waves“ gelang der internationale Durchbruch

Robin Schulz zählt seit Jahren zu den bekanntesten deutschen DJs. Geboren wurde er am 28. April 1987 in Osnabrück. Schon früh kam er mit elektronischer Musik in Berührung: Sein Vater war selbst DJ, mit 15 Jahren kaufte sich Schulz seinen ersten Plattenspieler. Seinen großen Durchbruch feierte er 2014 mit einem Remix des Songs „Waves“ von Mr. Probz. Noch im selben Jahr landete er mit seinem Remix von „Prayer in C“ des französischen Duos Lilly Wood & the Prick einen weiteren internationalen Hit.

Vier Echo-Auszeichnungen und zahlreiche Hits

In den darauffolgenden Jahren folgten weitere erfolgreiche Songs wie „Sun Goes Down“, „Sugar“, „Show Me Love“ und „OK“, den Schulz gemeinsam mit James Blunt veröffentlichte. Auch mit internationalen Musikgrößen wie David Guetta arbeitete er bereits zusammen. Im Laufe seiner Karriere wurde der DJ viermal mit dem Echo Pop ausgezeichnet.