Neues Hallenbad in Klagenfurt soll auch Bundesheer-Stützpunkt werden

Im neuen Alpen-Adria-Sportbad sollen Kärntens Spitzensportler künftig noch besser betreut werden. Dafür ist eine Zusammenarbeit zwischen Olympiazentrum, Bundesheer und weiteren Einrichtungen geplant.

Im künftigen Alpen-Adria-Sportbad in Klagenfurt sollen ab 2028 mehrere Einrichtungen des Kärntner Spitzensports unter einem Dach zusammenarbeiten. Das Olympiazentrum Kärnten soll wie berichtet in das neue Sportbad übersiedeln. In dessen Räumlichkeiten ist außerdem ein gemeinsamer Bürobereich geplant, den unter anderem das Bundesheer nutzen soll. Am Dienstag, dem 10. November 2026, wurde dazu in der Kärntner Landesregierung eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet.

Mehrere Sporteinrichtungen unter einem Dach

Das geplante sogenannte „Shared Office“ soll künftig als gemeinsame Anlaufstelle für verschiedene Einrichtungen dienen. Neben dem Olympiazentrum Kärnten und dem Heeres-Leistungssportzentrum Faak am See sollen auch das Schulsportleistungsmodell Kärnten, die Universität Klagenfurt sowie die Pädagogische Hochschule Kärnten eingebunden werden. Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen Trainern, Sportwissenschaftlern, Schulen und dem Bundesheer zu erleichtern. Vor allem Heeressportler, die bereits im Olympiazentrum trainieren, könnten künftig direkt vor Ort betreut werden. Dadurch sollen zusätzliche Wege und Fahrten entfallen.

44 Spitzensportler werden in Faak betreut

Das Bundesheer fördert österreichweit rund 500 Spitzensportler an elf Heeres-Leistungssportzentren. In Kärnten befindet sich ein solcher Standort in Faak am See, wo derzeit 44 Sportler betreut werden. Zu ihnen zählt auch die Kärntner Ruderin Magdalena Lobnig. Sie war bei der Unterzeichnung der Absichtserklärung anwesend und wurde für ihre Bronzemedaille bei der Küstenruder-Weltmeisterschaft geehrt. Landeshauptmann Daniel Fellner und Sportdirektor Arno Arthofer überreichten ihr dafür einen Geschenkkorb.

©LPD Kärnten/Gernot Gleiss Die erfolgreiche Ruderin Magdalena Lobnig erhielt einen Geschenkkorb für ihre WM-Bronzemedaille.

Zusammenarbeit soll ab 2028 starten

Mit dem geplanten gemeinsamen Büro wollen das Land Kärnten und das Bundesheer die bestehenden Strukturen im Spitzensport enger miteinander verknüpfen. „Spitzensport auf internationalem Niveau braucht neben der entsprechenden Infrastruktur vor allem eines: ein professionelles Umfeld und kurze Wege“, erklärte Landeshauptmann Fellner bei der Unterzeichnung.