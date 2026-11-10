Promi-Boxevent: Yessica De Leon steigt jetzt in den Ring

Das Kärntner Reality-TV Sternchen Yessica De Leon feiert nach einer vorübergehenden Baby-Pause ihr Comeback. Sie wird am 10. April 2027 bei dem Promi-Boxevent „Stars im Ring“ mit dabei sein.

Yessica De Leon ist längst kein unbeschriebenes Blatt mehr in der TV-Landschaft: Sie hat bereits an zahlreichen Reality-Formaten teilgenommen. Nach ihrem Auftakt bei „Tinderreisen“ stehen mittlerweile auch Formate wie „Forsthaus Rampensau“ sowie das ATV-Format „Ein Leben für die Schönheit“ auf ihrer Vita. Danach wurde es jedoch vorübergehend still um die Kärntnerin. Nicht zuletzt, weil sie überraschend Mutter geworden ist. Nun feiert die TV-Kandidatin ihr Comeback.

Statt Babyfläschchen gibt’s jetzt Boxhandschuhe

Vor wenigen Tagen wurde Yessicas Teilnahme bei dem österreichischen Promi-Boxevent „Stars im Ring“ angekündigt. In einem entsprechendem Posting heißt es: „Statt Babyfläschchen gibt’s jetzt Boxhandschuhe.“ Gemeinsam mit anderen bekannten Persönlichkeiten aus der Reality-TV- und Influencer-Szene wird sie am 10. April 2027 in der Südstadt Maria Enzersdorf in den Ring steigen. Das Teilnehmerfeld kann sich sehen lassen: Neben Popsängerin Bahar sorgen Danny (Tinderreisen) und Influencerin Aline für Stimmung. Ebenfalls am Start sind Reality-Erfahrene wie Lucy (Match in Paradise, Reality Oida) und Bauer sucht Frau-Bekanntheit Peter.