Gemeinderatswahl: FPÖ Krumpendorf schickt Markus Steindl ins Rennen

Bei der FPÖ Krumpendorf wurden die Weichen für die Gemeinderatswahl 2027 gestellt. Beim Ortsparteitag stimmten 100 Prozent der Anwesenden für Markus Steindl als künftigen Bürgermeister- und Spitzenkandidaten.

Ortsparteiobmann Markus Steindl wurde von der FPÖ Krumpendorf mit einer Zustimmung von 100 Prozent als Spitzen- und Bürgermeisterkandidat nominiert. Steindl vertritt die Partei seit 2015 im Gemeinderat und ist seit 2021 Mitglied des Gemeindevorstandes.

Wahlprogramm der FPÖ

Inhaltlich strebt die FPÖ unter dem Motto „Gemeinsam für Krumpendorf“ eine aktive Mitgestaltung an. Zu den Kernforderungen Steindls gehören die Errichtung eines modernen Kreisverkehrs bei der Kreuzung Kropfitschbad, eine Verbesserung des STW-Busangebotes sowie der Ausbau der Geh- und Radwege und die Erweiterung der Kinderbetreuungsmöglichkeiten in Krumpendorf. Steindl unterstreicht: „Mir ist es wichtig, miteinander zu reden und ein offenes Ohr für die Anliegen der Menschen zu haben. Nur so können wir erfahren, was die Bürger bewegt und gemeinsam an guten Lösungen für unsere Gemeinde arbeiten.“

Glückwünsche von der Parteispitze

Bezirksparteiobmann Seppi Krammer bezeichnete das Ergebnis als starken Vertrauensbeweis: „Die 100-prozentige Zustimmung ist ein klares Zeichen des Vertrauens und der Geschlossenheit. Wir gratulieren Dr. Markus Steindl herzlich zu diesem starken Vertrauensbeweis.“ Auch FPÖ-Landesparteiobmann Erwin Angerer gratulierte: „Mit Dr. Markus Steindl haben wir einen engagierten Kandidaten, der sich mit viel Einsatz für die Anliegen der Bürger in Krumpendorf einsetzt. Gemeinsam mit seinem Team gilt es nun, diesen Weg konsequent weiterzugehen. Ich wünsche ihm dafür viel Erfolg und alles Gute für die Gemeinderatswahl 2027.“