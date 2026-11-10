Weihnachtsbus rollt wieder durch Klagenfurt

Die Klagenfurt Mobil GmbH schickt ab Ende November wieder ihren festlich dekorierten KMG-Weihnachtsbus durch die Kärntner Landeshauptstadt. Die Fahrgäste erwartet im Innenraum eine stimmungsvolle Atmosphäre mit Tannengirlanden, Weihnachtsduft, passender Musik, einem Christbaum sowie Weihnachtsmützen auf den Sitzplätzen. Am Steuer sitzt ein bestens gelauntes Team: Neben „Weihnachtsmann“ Zoran und „Rentier“ Anja sind heuer erstmals auch Nina und Isabella als „Christkind bzw. Engel“ im Einsatz.

©Christian Winkler Der Weihnachtsbus verbindet den Christkindlmarkt am Neuen Platz direkt mit dem Hafenknistern am Lendhafen.

Christkindlmarkt und Hafenknistern

Die Route führt vom Hauptbahnhof (Haltestelle Intercitybus) über die Wirtschaftskammer, die Landesregierung, den Domplatz, den Neuen Platz (vor der Nordsee) und den Heiligengeistplatz (bei den großen Laternen) bis zum am Lendhafen. Über die Friedelstraße, August-Jaksch-Straße und Bahnhofstraße geht es schließlich wieder zurück zum Ausgangspunkt. Damit verbindet der Bus direkt den Christkindlmarkt am Neuen Platz mit dem Hafenknistern.

Spenden für krebskranke Kinder

Das Angebot gilt jeweils von Donnerstag bis Sonntag. Donnerstags und freitags ist das Fahrzeug zwischen 15 und 20 Uhr unterwegs, samstags und sonntags startet der Betrieb bereits um 14 Uhr. Die Busse verkehren im Halbstundentakt. Die erste Fahrt ab dem Hauptbahnhof beginnt donnerstags und freitags um 15.05 Uhr sowie am Wochenende um 14.05 Uhr. Die letzte Tour des Tages startet jeweils um 19.35 Uhr. Die Mitfahrt ist grundsätzlich kostenlos. Vorne bei Buslenkern befindet sich jedoch eine Spendenbox: Alle freiwilligen Beiträge kommen der Kärntner Kinder-Krebshilfe zugute. Wer mindestens 20 Euro spendet, erhält als Dankeschön ein Goodie (solange der Vorrat reicht).

©Christian Winkler | Der KMG-Weihnachtsbus verkehrt im Halbstundentakt zwischen Hauptbahnhof und Lendhafen.