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Symbolfoto von 5min.at: Ein Rettungsauto am Parkplatz
Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag in Klagenfurt.
Klagenfurt
10/11/2026
Verkehrsunfall

Fußgängerin (24) wird frontal von Auto erfasst

In Klagenfurt ist eine 24-jährige Fußgängerin am Dienstagabend auf einer Kreuzung von einem Auto frontal erfasst und verletzt worden. Die Rettung brachte sie ins Klinikum.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(83 Wörter)
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Am Dienstagabend kam es in Klagenfurt im Bereich der Kreuzung Rudolfsbahngürtel und Siriusstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger Autofahrer dürfte dort eine die Fahrbahn querende 24-jährige Fußgängerin übersehen haben. Die Frau wurde frontal von dem Wagen erfasst und über die Motorhaube sowie die Windschutzscheibe geschleudert. “ Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt verbracht“, heißt es vonseiten der Beamten der Verkehrspolizeiinspektion abschließend.

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