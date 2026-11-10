Fußgängerin (24) wird frontal von Auto erfasst

In Klagenfurt ist eine 24-jährige Fußgängerin am Dienstagabend auf einer Kreuzung von einem Auto frontal erfasst und verletzt worden. Die Rettung brachte sie ins Klinikum.

Am Dienstagabend kam es in Klagenfurt im Bereich der Kreuzung Rudolfsbahngürtel und Siriusstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger Autofahrer dürfte dort eine die Fahrbahn querende 24-jährige Fußgängerin übersehen haben. Die Frau wurde frontal von dem Wagen erfasst und über die Motorhaube sowie die Windschutzscheibe geschleudert. “ Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt verbracht“, heißt es vonseiten der Beamten der Verkehrspolizeiinspektion abschließend.