Klagenfurt und Lienz schmieden gemeinsame Pläne mit Italien

Klagenfurt und Lienz wollen ihre Zusammenarbeit ausbauen. Im Gespräch ist unter anderem ein gemeinsamer Auftritt bei einem großen Kulinarikfestival.

Die Städte Klagenfurt und Lienz prüfen derzeit, wie sie ihre bestehende Verbindung zur italienischen Stadt Gorizia für gemeinsame Projekte nutzen können. Dazu fand kürzlich ein Gespräch zwischen Klagenfurts Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP) und dem Lienzer Gemeinderat Paul Meraner (MFG) statt.

Gemeinsamer Auftritt bei Kulinarikfestival geplant

Eine der Ideen betrifft das internationale Kulinarikfestival „Gusti di Frontiera“ in Gorizia. Klagenfurt und Lienz könnten dort im Jahr 2027 gemeinsam auftreten und sich präsentieren. Außerdem wurde besprochen, wie die Städte künftig im Marktwesen und beim Radtourismus enger zusammenarbeiten können. Konkrete Projekte oder Zeitpläne wurden allerdings noch nicht bekannt gegeben.

Seit 61 Jahren mit Gorizia verbunden

Die Verbindung zwischen Klagenfurt und Gorizia reicht weit zurück. Bereits seit 61 Jahren besteht die Städtepartnerschaft zwischen der Kärntner Landeshauptstadt und der italienischen Stadt. Lienz ist seit dem Jahr 2000 mit Gorizia partnerschaftlich verbunden. Diese gemeinsame Verbindung soll nun stärker genutzt werden. Beide Städte haben Interesse an einer engeren Zusammenarbeit bekundet. In weiteren Gesprächen mit den zuständigen Stellen sollen die Ideen konkretisiert werden.