„So eine Schweinerei!“: Müllchaos sorgt in Klagenfurt für Ärger

Kein schöner Anblick. Was sich derzeit bei den Glascontainern am Stiftsteich in Klagenfurt-Viktring abspielt, sorgt bei Anrainern für Kopfschütteln. In der Facebookgruppe „Freunde in Viktring“ wurde ein Foto veröffentlicht, auf dem zahlreiche Kartons, Verpackungen, Plastikteile und Spielsachen zu sehen sind, die achtlos neben den Containern liegen. „So eine Schweinerei gibt’s bei unseren Glas!!!Containern beim Stiftsteich! Ich versteh die Menschen nicht!!! Wie kann einem die Umwelt so egal sein“, ärgert sich die Posterstellerin.

„Es gehören überall Kameras aufgestellt!“

Mit ihrem Ärger ist die Frau nicht allein. Unter dem Facebook-Beitrag sammeln sich empörte Kommentare. Einige Nutzer fordern eine Videoüberwachung der Müllsammelstellen, um die Verantwortlichen ausfindig machen zu können. „Es gehören überall Kameras aufgestellt und dann ordentlich abgestraft!“, schreibt eine Frau. Eine andere fordert ebenfalls: „Kameras aufgestellt… Abfallsünder dann ausfindig machen und saftig bestrafen“. Eine weitere Nutzerin spekuliert, dass ursprünglich jemand Spielzeug abgeben wollte und dieses anschließend durchwühlt wurde. Was tatsächlich hinter dem Müllchaos steckt, ist allerdings unklar.

Stadt: „Das Problem ist leider bekannt“

Wir haben bei der Stadt Klagenfurt nachgefragt, ob die Verschmutzung am Stiftsteich bekannt ist. Die Antwort: Ja, und es handelt sich offenbar keineswegs um einen Einzelfall. „Das Problem ist leider bekannt und es kommt immer wieder vor“, heißt es seitens der zuständigen Abteilung Straßenbau und Verkehr. Dabei würden die städtischen Mitarbeiter die Container nahezu wöchentlich anfahren. Wenn eine Meldung über eine Verschmutzung eingeht, werde der Standort zusätzlich kontrolliert beziehungsweise angefahren.

Illegale Müllablagerungen sind großes Problem

Doch nicht nur in Viktring hat die Stadt mit Müllsündern zu kämpfen. Auf die Frage, wie groß das Problem illegaler Ablagerungen an öffentlichen Containerstandorten in Klagenfurt generell sei, fällt die Antwort deutlich aus: „Leider derzeit sehr groß.“ Immer wieder würden Menschen ihren Abfall einfach bei den Sammelstellen abladen – darunter sogar alte Reifen oder Sofas. Wer dabei erwischt wird, muss mit Konsequenzen rechnen. Das unerlaubte Ablagern von Haus- oder Sperrmüll stellt eine Verwaltungsübertretung dar. Können die Verantwortlichen ausgeforscht werden, bringt die Stadt den Vorfall zur Anzeige.

Stadt setzt verstärkt auf Videoüberwachung

Um dem Problem Herr zu werden, setzt die Stadt mittlerweile verstärkt auf Videoüberwachung an betroffenen Containerstandorten. Gleichzeitig appelliert die Stadt an die Vernunft der Bevölkerung. Denn am Ende müssen auch jene für die Entsorgung bezahlen, die ihren Müll ordnungsgemäß wegwerfen: „Denn die Kosten dieser illegalen Ablagerung müssen alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler übernehmen“, heißt es abschließend seitens der Stadt.