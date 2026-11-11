Ohne Wegweiser durch Schnee und Eis: Neuer Lauf am Wörthersee

Laufen bei Schnee und Minusgraden ist schon Herausforderung genug. Beim neuen „Winter Trail am Wörthersee“ kommt noch etwas dazu: Die Teilnehmer müssen ihren Weg selbst finden.

Laufen bei Schnee, Eis und Minusgraden? Das erwartet die Teilnehmer eines neuen Sportevents am Wörthersee. Die Naturfreunde Kärnten veranstalten am Sonntag, dem 10. Jänner 2027, erstmals den „Winter Trail am Wörthersee“. Gestartet wird um 8 Uhr bei der Stocksportanlage in Klagenfurt. Von dort führt die rund 30 Kilometer lange Strecke mit insgesamt 800 Höhenmetern bis zum Kurpark in Velden.

Läufer müssen selbst navigieren

Eine Besonderheit macht den Lauf zur zusätzlichen Herausforderung: Die Strecke wird nicht ausgeschildert. Stattdessen müssen sich die Teilnehmer ausschließlich mithilfe eines GPS-Tracks auf ihrem Handy oder ihrer Laufuhr orientieren. Wer mitlaufen möchte, sollte daher nicht nur ausreichend Kondition, sondern auch Erfahrung mit der Navigation im Gelände mitbringen. „Wer den Winter Trail läuft, erlebt den Wörthersee von seiner rauen und zugleich beeindruckenden Seite. Gefrorene Waldwege, winterliche Aussichtspunkte und das gemeinsame Unterwegssein machen diesen Lauf zu einem besonderen Erlebnis“, erklärt Susanne Posch von den Naturfreunden Kärnten.

Gestartet wird bei jedem Wetter

Auch Schnee, Regen oder eisige Temperaturen sollen dem Lauf nicht im Weg stehen. Die Veranstalter betonen ausdrücklich, dass der Winter Trail bei jeder Witterung stattfindet. Deshalb ist eine bestimmte Ausrüstung verpflichtend. Neben Handschuhen und einer Rettungsdecke müssen die Teilnehmer auch einen Trinkbecher und sogenannte Grödel mitführen. Dabei handelt es sich um kleine Steighilfen mit Metallzacken, die bei vereisten Wegen zusätzlichen Halt bieten. Auch der GPS-Track auf dem Handy oder der Laufuhr ist Pflicht. Unterwegs stehen zwei beheizte Labestellen bereit. Dort können sich die Läufer verpflegen und zwischendurch aufwärmen.

Nur 100 Startplätze verfügbar

Wer bei der Premiere dabei sein möchte, sollte beachten, dass die Teilnehmerzahl auf 100 Personen begrenzt ist. Der Lauf richtet sich vor allem an sportlich ambitionierte Läufer, die auch im Winter längere Strecken im Gelände bewältigen können. Im Mittelpunkt soll neben der sportlichen Herausforderung auch das gemeinsame Naturerlebnis stehen.