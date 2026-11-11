Klagenfurter Traditionsbetrieb bekommt besondere Förderung

Greißler haben es neben großen Supermarktketten oft schwer. In Kärnten gibt es deshalb finanzielle Unterstützung. Nun profitiert auch ein traditionsreicher Klagenfurter Familienbetrieb davon.

Kleine Greißler und Co. haben es im Wettbewerb mit Supermärkten und großen Handelsketten nicht leicht. Um solche Betriebe zu unterstützen, gibt es in Kärnten seit einigen Jahren den sogenannten Nahversorgerbonus. Davon profitiert nun auch die Fleischerei Mossegger in der Flatschacher Straße in Klagenfurt. Der Familienbetrieb wurde vor mehr als 45 Jahren gegründet und wird seit 2010 von Wolfgang Mossegger geführt, der das Geschäft damals von seinem Vater übernommen hat.

Bis zu 6.000 Euro Unterstützung möglich

Grundsätzlich können kleine Lebensmittelbetriebe über dieses Förderprogramm bis zu 6.000 Euro erhalten. Davon sind bis zu 4.000 Euro für laufende Kosten oder kleinere Investitionen vorgesehen. Weitere 2.000 Euro können für Marketingmaßnahmen über das Genussland Kärnten verwendet werden. Nun zählt auch die Fleischerei Mossegger zu dem Empfängern des Nahversorgerbonus, wie das Land Kärnten am 11. November mitteilte. Bei einem Besuch in der Fleischerei tauschten sich Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) und Klagenfurts Stadtrat Julian Geier (ÖVP) mit Inhaber Wolfgang Mossegger über die Entwicklung des Betriebs und die Herausforderungen der Branche aus.

Förderbudget musste aufgestockt werden

Der Nahversorgerbonus wurde im Jahr 2020 eingeführt, um der Schließung kleiner Lebensmittelgeschäfte entgegenzuwirken. Nach Angaben des Landes wurden seither mehr als zwei Millionen Euro an Fördermitteln bereitgestellt. Damit seien rund 360 Arbeitsplätze in Kärnten abgesichert worden. Dass die Förderung weiterhin stark nachgefragt wird, zeigt sich am Budget für 2026. Bereits im Juni wurde dieses von ursprünglich 400.000 Euro auf insgesamt 600.000 Euro erhöht. Wirtschaftslandesrat Schuschnig betont: