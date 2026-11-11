Tätowieren ohne Termin: „Stabbing Sisters“ startet Charity-Aktion in Klagenfurt

Die beiden Tätowiererinnen und Studiobetreiberinnen Cosma Höbart und Ronja Fábián verbinden das Soft Opening ihrer Räumlichkeiten mit einem Charity Walk-in-Day. Ziel der Aktion ist es, das Studio vorzustellen und gleichzeitig Geld für den guten Zweck zu sammeln.

Tattoo-Kunst mit sozialem Engagement

Am Veranstaltungstag sind spontane Besuche ohne vorherige Terminabsprache möglich, um kleine bis mittelgroße Arbeiten umsetzen zu lassen. Gäste können eigene Vorlagen mitbringen oder auf vor Ort vorbereitete Motive zurückgreifen. „Der Walk-in-Day verbindet Tattoo-Kunst mit sozialem Engagement: Ein Teil der Einnahmen wird direkt an Changes for Women gespendet“, heißt es seitens der beiden Initiatorinnen, die den Erlös an eine ihnen wichtige Organisation weitergeben wollen.

Snacks, Getränke und Musik

Die Veranstaltung richtet sich nicht nur an Tattoo-Interessierte, sondern auch an alle Besucher. Neben dem Tätowieren gibt es vor Ort Snacks, Getränke und Musik sowie die Gelegenheit, die Räumlichkeiten kennenzulernen und mit Cosma Höbart und Ronja Fábián ins Gespräch zu kommen.