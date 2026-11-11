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/ ©Fotomontage KMG/Madlin Peko/pixabay
Das Bild auf 5min.at zeigt einen KMG-Bus und ein Umleitungsschild.
Busse der Linien 1 und 7 fahren Mitte November wegen Krampusläufen in Ebenthal und Fischl Umleitungen.
Klagenfurt
11/11/2026
Umleitung

Zwei Linien betroffen: Krampusläufe sorgen für Busumleitungen

Wegen Krampusläufen leitet die KMG die Linien 1 und 7 am 13. und 15. November um. Haltestellen entfallen teils.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(195 Wörter)
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Wegen anstehender Krampusläufe müssen sich Fahrgäste der KMG Klagenfurt Mobil GmbH am Freitag, dem 13. November, sowie am Sonntag, dem 15. November, auf Änderungen im Busverkehr einstellen.

Von 16 bis 22 Uhr

Beim Krampuslauf in Ebenthal am 13. November kommt es im Zeitraum von 16 bis 22 Uhr zu Einschränkungen auf der Linie 7, da die Miegerer Straße in diesem Bereich nicht befahrbar ist. Die Busse weichen ab dem Kreisverkehr Ebenthal in beiden Richtungen über den Jamnigweg und die Raiffeisenstraße aus, bevor sie wieder ihre gewohnte Route aufnehmen; die Haltestelle Reichersdorf kann dabei nicht angefahren werden.

Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Umleitung.
©KMG

Umleitung in beide Richtungen

Am 15. November folgt von 15:30 bis 16:30 Uhr ein Umzug in Fischl, der sich vom Startpunkt nach Norden bis in das Siedlungsgebiet Parkanlage Fischl bewegt. Auf der Linie 1 erfolgt während dieser Stunde in beiden Richtungen eine Umleitung über die Ebenthaler Straße, die Fischlstraße und die Rosenegger Straße. Während die Stationen Fischl, Hummelgasse und Rosenegger Straße entfallen, stehen für Fahrgäste stadtein- sowie stadtauswärts zwei Ersatzhaltestellen in der Fischlstraße bereit. Auch die Linie 7 lässt die Haltestelle Fischl in diesem Zeitfenster aus.

Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Umleitung.
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