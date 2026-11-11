Zwei Linien betroffen: Krampusläufe sorgen für Busumleitungen

Wegen anstehender Krampusläufe müssen sich Fahrgäste der KMG Klagenfurt Mobil GmbH am Freitag, dem 13. November, sowie am Sonntag, dem 15. November, auf Änderungen im Busverkehr einstellen.

Von 16 bis 22 Uhr

Beim Krampuslauf in Ebenthal am 13. November kommt es im Zeitraum von 16 bis 22 Uhr zu Einschränkungen auf der Linie 7, da die Miegerer Straße in diesem Bereich nicht befahrbar ist. Die Busse weichen ab dem Kreisverkehr Ebenthal in beiden Richtungen über den Jamnigweg und die Raiffeisenstraße aus, bevor sie wieder ihre gewohnte Route aufnehmen; die Haltestelle Reichersdorf kann dabei nicht angefahren werden.

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Umleitung in beide Richtungen

Am 15. November folgt von 15:30 bis 16:30 Uhr ein Umzug in Fischl, der sich vom Startpunkt nach Norden bis in das Siedlungsgebiet Parkanlage Fischl bewegt. Auf der Linie 1 erfolgt während dieser Stunde in beiden Richtungen eine Umleitung über die Ebenthaler Straße, die Fischlstraße und die Rosenegger Straße. Während die Stationen Fischl, Hummelgasse und Rosenegger Straße entfallen, stehen für Fahrgäste stadtein- sowie stadtauswärts zwei Ersatzhaltestellen in der Fischlstraße bereit. Auch die Linie 7 lässt die Haltestelle Fischl in diesem Zeitfenster aus.