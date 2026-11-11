Männerschnupfen und Co.: Gesundheitstag im Rathaus Ferlach

Am kommenden Freitag, dem 13. November 2026, lädt die Gemeinde Ferlach zum 19. Gesundheitstag ins Rathaus ein. Die Veranstaltung stellt geschlechtersensible Medizin in den Mittelpunkt.

Mit dem Leitthema „Warum haben Frauen keinen Männerschnupfen?“ rückt die Veranstaltung die geschlechtsspezifische Medizin in den Fokus. Fachleute erläutern im Zuge dessen verständlich und unterhaltsam, welche Bedeutung Unterschiede zwischen Frauen und Männern für die Gesundheit haben – und warum es sich lohnt, in der Medizin genauer hinzusehen.

Beratungen und Defibrillator-Vorführung

Zahlreiche Aussteller – darunter die Adler Apotheke, Fielmann, Hilfswerk, Kneipp, das Österreichische Rote Kreuz sowie der Verein LaiF (Lebenswertes Altern in Ferlach) – bieten umfassende Beratungen an. Interessierte können vor Ort unter anderem einen Seh- und Hörtest durchführen lassen. Neben den Vorträgen wartet um 17 Uhr außerdem ein praxisnaher Programmpunkt: First Responder sowie das Rote Kreuz demonstrieren bei einer Defibrillator-Vorführung, wie Ersthelfer im Ernstfall lebensrettend eingreifen können.