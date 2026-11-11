Beim Cybersecurity Day in Klagenfurt standen KI und Schutz vor Angriffen im Mittelpunkt

Rund 200 Fachleute trafen sich beim „Cybersecurity Day 2026“ im Klagenfurter Lakeside Park. Auf dem Programm standen neue Bedrohungen durch Künstliche Intelligenz und die Auszeichnung erfolgreicher Nachwuchstalente.

Der Cybersecurity Day 2026 im Lakeside Park bot rund 200 Teilnehmer:innen aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung und öffentlicher Verwaltung einen Ort um sich über aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und Lösungsansätze im Bereich der Cybersicherheit auszutauschen. Das Programm behandelte dabei Themen über vertrauenswürdigen Cybersecurity News bis hin zu KI in der IT-Security und Secure Coding in Zeiten von KI als auch rechtliche Fragestellungen und konkrete Sicherheitsmaßnahmen für kleine und mittlere Unternehmen.

KI sorgt für Veränderungen

Laut Bernhard Lamprecht, Geschäftsführer des Lakeside Park, erfordert Cybersecurity einen kontinuierlichen Austausch zwischen Wirtschaft, Forschung und Bildung sowie ein geschärftes Sicherheitsbewusstsein aller Mitarbeiter, wofür der Cybersecurity Day als verbindende Plattform dient. Die Rolle von Künstlicher Intelligenz wurde dabei besonders beleuchtet. Peter Schartner von der Universität Klagenfurt betont, dass Künstliche Intelligenz die Cyberbedrohungen durch effizientere Angriffe spürbar verändert, bietet bei verantwortungsvollem Einsatz und enger Verzahnung von Forschung und Praxis aber gleichzeitig das Potenzial, Systeme schneller abzusichern und IT-Infrastrukturen robuster zu machen.

Nachwuchstalente bei der Cybersecurity Competition

Einen Höhepunkt des Programms bildete die Siegerehrung des Wettbewerbs „Splunk Boss of the SOC (BOTS)“. Dabei analysierten Teams aus Schülern und Studierenden binnen vier Stunden praxisnahe Cyberangriffe und entwickelten passende Gegenmaßnahmen. Den Sieg sicherte sich das Team „Mythons“ der Universität Klagenfurt (Joachim Lugger, Raphael Bleier, Matthias Trinkl, Phillipos Mazaris). Die Plätze zwei und drei gingen an Teams der HTL Villach: Rang zwei holte „WSOY“ (David Kurtaj, Jonas Kropiunig, Marco Fenninger, Alessandro Stifter), gefolgt von „Rent_A_Human“ (Georg Ehrentraut, Georg Hudritsch, Jamie Berger, Julian Nott).

Kooperation als Erfolgsfaktor

Die Veranstaltungsreihe „24 Stunden Cybersecurity“ bündelte mit der Cybersecurity Night, der Cybersecurity Competition und dem Cybersecurity Day drei Formate für Wissenstransfer, Vernetzung und Nachwuchsförderung. Laut Martin Zandonella, Fachgruppenobmann der UBIT und Initiator der Night, stärkt die Initiative heimische Betriebe gegen digitale Bedrohungen, indem Nachwuchskräfte praxisnah vorbereitet werden. Hinter dem Projekt stehen die Wirtschaftskammer Kärnten (UBIT), der Software Internet Cluster, die Universität Klagenfurt und der Lakeside Park, die die Veranstaltungsreihe im November 2027 fortsetzen werden.