Jugendzentrum St. Ruprecht erhält Auszeichnung im Bundeskanzleramt

Große Ehre für das Jugend- und Beratungszentrum Youth Point St. Ruprecht: Die Einrichtung wurde am Montag in Wien offiziell als gesundheitskompetentes Jugendzentrum ausgezeichnet.

Das Zertifikat als sogenannte Expert-Einrichtung gilt für den Zeitraum von 2026 bis 2029, wird in einer Aussendung mitgeteilt.

Übergabe durch Ministerin im Bundeskanzleramt

Die beiden Mitarbeiterinnen Vanessa Mandl und Verena Sickl nahmen die Urkunde direkt im Bundeskanzleramt entgegen. Überreicht wurde die Ehrung von Bundesministerin Claudia Bauer sowie Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig. Vergeben wird das Siegel vom bundesweiten Netzwerk Offene Jugendarbeit (bOJA). Es würdigt Orte, die gesunde Rahmenbedingungen schaffen und junge Menschen dabei unterstützen, selbstbestimmte Entscheidungen für ihre körperliche und psychische Gesundheit zu treffen.

Angebot für junge Menschen seit 2007

Angebot für junge Menschen seit 2007 Ins Leben gerufen wurde der Youth Point bereits im Jahr 2007 durch die Organisation „pro mente: kinder jugend familie“. Das kostenlose Beratungs- und Freizeitangebot richtet sich an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 19 Jahren sowie an deren Eltern und Angehörige.