Haftbedingungen in Klagenfurt: „Habe Angst um meinen Sohn“

"Ich möchte nicht länger einfach zusehen": Aus Sorge um ihren Sohn, der derzeit in der Justizanstalt Klagenfurt inhaftiert ist, wandte sich eine Mutter an die 5 Minuten-Redaktion.

Eine Mutter schlug wegen der Situation ihres Sohnes in der Justizanstalt Klagenfurt Alarm. Gegenüber 5 Minuten äußerte sie die Befürchtung, der Inhaftierte werde in der Einrichtung psychisch stark unter Druck gesetzt. Die Frau zeigt sich zutiefst besorgt und betont: „Ich habe große Angst, dass mein Sohn ungerecht behandelt wird und dass seine Anliegen nicht ernst genommen werden.“

„Mama, ich halt es nicht mehr aus“

„Ich frage mich ernsthaft, was hinter den Mauern der Justizanstalt Klagenfurt vor sich geht und ob dort wirklich mit allen Insassen menschlich und respektvoll umgegangen wird“, so die Kärntnerin. Denn der Mann soll unter anderem verletzt und beklaut worden sein. Konkrete Vorfälle wurden gegenüber der Redaktion geschildert, werden zum Schutz der Anonymität des Häftlings jedoch nicht näher ausgeführt. „Er traut sich gar nicht mehr, das zu melden, da sowieso nichts passiert oder ihm die Schuld gegeben wird. Er hat Angst und verschweigt es.“ Die Frau ist inzwischen verzweifelt. „Kürzlich sagte er zu mir ‚Mama, ich halt es nicht mehr aus‘. Das tut mir einfach weh als Mutter und macht mir große Sorgen.“ Sie betont daher eindringlich: „Auch Menschen in Haft haben ein Recht auf einen respektvollen Umgang […].“

Justizanstalt nimmt Sorgen der Häftlinge ernst

Auf Anfrage von 5 Minuten erklärt Major Martin Zwischenberger, Stellvertreter des Anstaltsleiters und zuständiger Pressesprecher: „Der gesetzliche Auftrag des Strafvollzugs umfasst vor allem die Förderung der Wiedereingliederung straffällig gewordener Menschen in die Gesellschaft sowie die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung in der Anstalt. Sofern Hinweise zu einer möglichen Gefährdung vorliegen, wird diesen umgehend nachgegangen. Je nach Situation werden die dafür erforderlichen Maßnahmen getroffen.“ Das Strafvollzugspersonal ist in der Justizanstalt jederzeit erreichbar. Außerdem werden dort täglich unterschiedliche Sicherheitskontrollen vorgenommen. „Wir nehmen die Sorgen der Menschen, mit denen wir arbeiten, ernst. Die Bediensteten sind gesetzlich verpflichtet, ihre Aufgaben unparteiisch wahrzunehmen. Dazu gehört, Meldungen und Beschwerden sachlich aufzunehmen“, hebt Zwischenberger hervor.

Beschwerderecht

Bei psychischen Belastungen deckt die Justizanstalt den Bedarf nach eigenen Angaben durch Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Psychologen sowie psychiatrische Versorgung ab. „Sind die Rechte einer Insassin oder eines Insassen betroffen, steht ihr und ihm der Weg des gesetzlichen Beschwerdeverfahrens offen“, betont der Pressesprecher abschließend. „Darüber hinaus steht ihnen zum Beispiel die Volksanwaltschaft als unabhängige Kontrollinstanz zur Verfügung.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2026 um 13:45 Uhr aktualisiert