Sirenen, Hubschrauber und offene Leuchttürme: Katastrophenschutzübung in Klagenfurt

Die Stadt Klagenfurt nutzt die dreitägige Großübung, um den Bürgern die Aufgaben und Möglichkeiten eines Leuchtturms als Notanlaufstelle zu zeigen.

Die Stadt Klagenfurt nutzt die dreitägige Großübung, um den Bürgern die Aufgaben und Möglichkeiten eines Leuchtturms als Notanlaufstelle zu zeigen.

Unter dem Titel „Combined Success 2026“ proben Behörden, Einsatzorganisationen und Institutionen drei Tage lang den Ernstfall nach einem angenommenen schweren Erdbeben. Auch in Klagenfurt fährt der städtische Krisenstab hoch – und bindet die Bevölkerung direkt ein.

Diese Leuchttürme öffnen am Samstag

Am Samstag, dem 14. November, öffnen zwei Klagenfurter Leuchttürme von 9 bis 12 Uhr ihre Türen für alle Interessierten: der Leuchtturm Welzenegg (Schachterlweg 47) und der Leuchtturm Feldkirchner Straße (Feldkirchner Straße 7). Vor Ort erfahren Besucher alles über die Aufgaben dieser Notanlaufstellen im Krisenfall. „Im Ernstfall können wir den Menschen in Klagenfurt sieben Leuchttürme und die Feuerwehr-Rüsthäuser als Notanlaufstellen anbieten“, erklärt Bürgermeister Christian Scheider und lädt alle Bürger ein, die Standorte persönlich kennenzulernen.

Hubschrauber, Sirenen und Straßensperren im Stadtgebiet

Während des gesamten Übungswochenendes sind Feuerwehr, Rettung, Polizei und Bundesheer im Klagenfurter Stadtgebiet verstärkt im Einsatz. Dabei kommen auch mehrere Hubschrauber zum Einsatz, zudem kann es zu Fluglärm, Fahrzeugkolonnen, Sirenensignalen sowie vorübergehenden Straßensperren kommen. Die Stadt betont ausdrücklich, dass kein Grund zur Sorge besteht, bittet aber darum, Absperrungen aus Sicherheitsgründen zu beachten.

Eigene Info-Hotline des Landes eingerichtet

Für Fragen rund um die Übung steht am 13. und 14. November jeweils von 8 bis 20 Uhr eine Hotline des Landes-Bürgerservices unter 050 536 22132 bereit. Allgemeine Tipps zur Krisenvorsorge bietet der Kärntner Zivilschutzverband auf der Website.