Heimspiel: KAC empfängt am Freitag den HC Innsbruck

Am Freitag trifft der EC-KAC in der Heidi Horten-Arena erstmals in dieser Saison auf den HC Innsbruck. Während die Rotjacken zuletzt zwei Siege feierten, reisen die Tiroler mit einem neuen Trainerstab an.

Für den EC-KAC steht am Freitag, dem 13. November 2026, das einzige Heimspiel dieser Woche an. Ab 19.15 Uhr empfängt der Rekordmeister in der Heidi Horten-Arena den HC Innsbruck. In der Tabelle der win2day ICE Hockey League liegen die Klagenfurter aktuell auf Platz vier (nach Punkteschnitt Rang fünf), die Tiroler sind Vorletzte.

Zuletzt zwei Siege für den KAC

Die Ausgangslage spricht für die Hausherren: Der KAC hält bei elf Siegen sowie sieben Niederlagen. Zuletzt siegten die Rotjacken daheim mit 7:2 gegen Linz und am Mittwoch beim EC VSV mit 3:0. Nach sieben Niederlagen in Folge – zuletzt ein 1:2 gegen Pustertal am 1. November – agieren die Tiroler nun mit einem neuen Trainerstab. In der Gesamtbilanz führt Klagenfurt nach 133 Duellen mit 78 zu 55 Siegen, das letzte Aufeinandertreffen am 25. Februar endete 7:2 für den KAC.

Fünf KAC-Spieler fehlen fix

Stürmer Ben Öfner warnt dennoch vor dem Gegner: „Der HCI ist eine gute Mannschaft, die hartes und schnelles Eishockey spielt, ihr Forecheck ist giftig, gegen die Haie muss man immer aufpassen. Wenn wir kompakt stehen und das Geschehen kontrollieren können, haben wir trotzdem gute Chancen, das Spiel zu gewinnen.“ Personell fehlen dem KAC weiterhin Sebastian Dahm, Nick Petersen, Jan Muršak, Fabian Hochegger und Matt Fraser. Kapitän Thomas Hundertpfund ist ebenfalls angeschlagen und sein Einsatz eher unwahrscheinlich.