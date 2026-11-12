Nikolausaktion in Klagenfurt: Spielzeug-Spenden helfen Kindern in Not

Vorweihnachtliche Unterstützung für Kärntner Familien: Am 4. Dezember 2026 veranstaltet Amazon eine Nikolausaktion am Alten Platz. Kinder können dort gut erhaltenes Spielzeug spenden und bekommen im Gegenzug ein Nikolaussackerl.

Der Online-Händler Amazon, der seit 2022 ein Verteilzentrum in der Kärntner Landeshauptstadt betreibt, organisiert am Freitag, dem 4. Dezember 2026, eine Spendenaktion am Alten Platz in Klagenfurt. Zwischen 14.30 und 16 Uhr sind Familien eingeladen, dort nicht mehr benötigte, aber gut erhaltene Spielsachen abzugeben. Gesucht werden etwa Lego, Playmobil, Bücher, Autos, Sportgeräte wie Fußbälle oder Scooter sowie Rollenspiel-Sets. Als Dankeschön erhalten die teilnehmenden Kinder ein gratis Nikolaussackerl, solange der Vorrat reicht.

©Maximilian Lottmann Am 4. Dezember wartet der Amazon-Nikolaus am Alten Platz in Klagenfurt.

Nikolaus zu Besuch am Alten Platz

Standortleiter Tom Mrozinski schlüpft für diesen Nachmittag selbst in das Nikolauskostüm. „Ich hoffe, dass sich Familien in Klagenfurt über den Besuch des Nikolauses freuen und einen wunderschönen Adventsnachmittag erleben werden.“ Beim Sammeln und Verteilen wird er von Bürgermeister Christian Scheider (FSP) unterstützt. „Dieses Miteinander von Wirtschaft, Stadt und sozialen Einrichtungen ist ein wertvoller Beitrag für Klagenfurt“, betont der Stadtchef. Im Anschluss wartet mit einem Mitmach-Adventkonzert des Kindermusikers Bernhard Fibich noch ein ganz besonderes Highlight auf die kleinen Besucher.

Spenden für Kinder in Not

Die gesammelten Spenden gehen an die Caritas Kärnten – konkret an die Klagenfurter Lerncafés Concordia und Don Bosco sowie an das Haus Antonius in Treffen. Zudem unterstützt Amazon österreichweit Caritas-Familieneinrichtungen mit 10.000 Euro. „Weihnachten darf keine Frage des Einkommens sein. Die Spenden setzen deshalb ein wichtiges Zeichen: Kein Kind soll sich vergessen fühlen“, sagt Caritasdirektor Ernst Sandriesser. Familien aus der Region können sich unter amazon.at/nikolaushelfer zudem für die Verlosung von Nikolaus-Hausbesuchen, Amazon-Gutscheinen und Sachpreisen von Neoh anmelden.