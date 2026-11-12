84 Prozent der Kärntner Volksschüler können im Ernstfall Leben retten

Seit dem Start im Jahr 2019 hat sich das Projekt „Herzenssache“ des Österreichischen Jugendrotkreuzes zu einem Erfolgsmodell entwickelt. Jährlich werden rund 17.550 Kinder und damit 84 Prozent aller Kärntner Volksschüler erreicht. Am Mittwoch würdigten Bildungslandesrat Peter Reichmann (SPÖ) und Bildungsdirektorin Tanja Leitner diesen Einsatz bei einer Zertifikatsverleihung im Spiegelsaal der Landesregierung. Sie bedankten sich bei den Schulleitungen sowie deren Teams für die erfolgreiche Umsetzung.

©LPD Kärnten/Helge Bauer | Am Foto: Landesrat Peter Reichmann ©LPD Kärnten/Helge Bauer | Am Foto: Bildungsdirektorin Tanja Leitner

Volksschulkinder lernen, Leben zu retten

Für Reichmann steht vor allem die Überwindung von Hemmschwellen im Vordergrund: „Im Ernstfall reicht es nicht, zu wissen, was zu tun ist. Entscheidend ist, dass wir uns auch trauen zu handeln. Genau deshalb ist es so wichtig, Kindern frühzeitig die Angst vor dem Helfen zu nehmen.“ Der Landesrat lobte zudem die Arbeit der Lehrkräfte und Trainer: „Wer schon als Kind lernt, dass Helfen selbstverständlich ist, nimmt diese Haltung auch ins Erwachsenenleben mit. Sie vermitteln damit nicht nur lebensrettendes Wissen, sondern auch wichtige Werte für unser Zusammenleben. Denn Bildung bedeutet auch, Verantwortung für andere zu übernehmen. Genau das ist für mich Herzensbildung.“

Zahlreiche Ehrengäste

Zahlreiche Vertreter aus Bildung und Rettungswesen nahmen an der Feierlichkeit teil. Zu den Gästen zählten Roland Peters, Landesfinanzreferent des Roten Kreuzes Kärnten, Herbert Torta, Landesleiter Jugendrotkreuz Kärnten, Heimo Wutte Schulqualitästmanager der Bildungsregion West, Landesreferent der Ersten Hilfe, Andreas Tangl, Abteilungsleiter des Jugendrotkreuzes Kärnten, Wolfgang Schober und die stellvertretende Abteilungsleiterin Taylor Petscher-Kwong.