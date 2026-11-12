Klagenfurter Christkindlmarkt startet mit neuen Öffnungszeiten

Mit dem Christkindlmarkt am Neuen Platz beginnt in Klagenfurt die Vorweihnachtszeit. Neben angepassten Öffnungszeiten warten 50 Aussteller, ein musikalisches Programm sowie Aufführungen von Kindergärten und Schulen.

Am Samstag, dem 14. November, heißt es ab 18 Uhr „Licht an“ auf dem Neuen Platz. Bis zum 24. Dezember hat der Klagenfurter Christkindlmarkt dann wieder täglich geöffnet. Auf Wunsch der Aussteller und Gäste wurden die Kernöffnungszeiten heuer auf 11 bis 20 Uhr verlegt.

Bühne für Kinder

Insgesamt 50 Standler präsentieren ein breites Sortiment von geschnitzten Krippenfiguren über Weihrauch bis hin zu Filzpantoffeln. In gleich drei Hütten sind heuer neue Marktfieranten eingezogen: sie bieten Honig, Kunsthandwerk und warme Süßspeisen. Neben Glühmost und herzhafter Kulinarik wartet außerdem einen Selfie-Point. Auf der Bühne wechseln sich Gospel, Chormusik und Pop ab. Erstmals können auch Kindergärten und Schulen dort Lieder, Tänze oder Theaterstücke aufführen (Anmeldung: marktverwaltung@klagenfurt.at). In der Wichtelwerkstatt basteln Kinder gemeinsam mit Eltern und Großeltern kleine Weihnachtsgeschenke.

Gelebtes Brauchtum

Bürgermeister Christian Scheider (FSP) bezeichnet die Veranstaltung als „Herzstück der Adventstadt Klagenfurt“ und betont: „Brauchtum wie die Tradition der Krippen, Adventkranzbinden, Nikolaus und Krampus gehören in der Vorweihnachtszeit dazu.“ Auch aus dem Alpen-Adria-Raum und der Steiermark werden zahlreiche Gäste erwartet. „Schon beim Altstadtzauber haben unsere Werbeaktivitäten viele neue Gäste erreicht, die Klagenfurt besucht haben. Das haben wir auch mit dem Christkindlmarkt vor“, erklärt Adolf Kulterer vom Tourismusverband Klagenfurt am Wörthersee.