Schwer alkoholisiert auf E-Scooter: 47-Jähriger kracht gegen Baum
Ein 47-jähriger Mann kam mit seinem E-Scooter von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Verunfallte musste mit Kopfverletzungen ins Klinikum gebracht werden.
Am Donnerstag, dem 12. November 2026, gegen 14.40 Uhr kam es auf der Tarviser Straße in Klagenfurt zu einem Unfall. Ein 47-jähriger Mann war dort mit seinem E-Scooter in westliche Richtung unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.
Verletzungen im Kopfbereich
Nach dem Zusammenstoß wurde der Mann vom Rettungsdienst mit Verletzungen im Kopfbereich in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. „Ein durchgeführter Alkomattest ergab eine schwere Alkoholisierung“, teilt die Landespolizeidirektion Kärnten mit.