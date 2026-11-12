Schwer alkoholisiert auf E-Scooter: 47-Jähriger kracht gegen Baum

Ein 47-jähriger Mann kam mit seinem E-Scooter von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Verunfallte musste mit Kopfverletzungen ins Klinikum gebracht werden.

Am Donnerstagnachmittag kam ein 47-Jähriger auf der Tarviser Straße von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Am Donnerstagnachmittag kam ein 47-Jähriger auf der Tarviser Straße von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Am Donnerstag, dem 12. November 2026, gegen 14.40 Uhr kam es auf der Tarviser Straße in Klagenfurt zu einem Unfall. Ein 47-jähriger Mann war dort mit seinem E-Scooter in westliche Richtung unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.

Verletzungen im Kopfbereich

Nach dem Zusammenstoß wurde der Mann vom Rettungsdienst mit Verletzungen im Kopfbereich in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. „Ein durchgeführter Alkomattest ergab eine schwere Alkoholisierung“, teilt die Landespolizeidirektion Kärnten mit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2026 um 18:18 Uhr aktualisiert