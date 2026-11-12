Teures Online-Date: 23-jähriger Klagenfurter tappt in Falle

Ein 23-Jähriger lernte über eine Dating-Plattform eine unbekannte Frau kennen und ließ sich zu Geldanlagen überreden. Als er sein Guthaben auszahlen wollte, flog der Schwindel auf...

Ein 23-jähriger Klagenfurter lernte über eine Dating-Plattform eine unbekannte Frau kennen und investierte auf ihre Empfehlung hin Geld auf einer Trading-Plattform.

Ein 23-jähriger Klagenfurter lernte über eine Dating-Plattform eine unbekannte Frau kennen und investierte auf ihre Empfehlung hin Geld auf einer Trading-Plattform.

Was harmlos im Internet begann, endete für einen jungen Kärntner mit einem finanziellen Verlust: Ein 23-jähriger Klagenfurter lernte Anfang Oktober 2026 über eine Dating-Plattform eine bislang unbekannte weibliche Person kennen. Im Zuge des Kontakts empfahl ihm die Unbekannte die Nutzung einer speziellen Trading-Plattform.

Auszahlung auf das Bankkonto scheiterte

Der junge Mann schenkte dem Tipp Glauben und tätigte auf dieser Plattform in weiterer Folge mehrere vermeintliche Investitionen. Doch als er schließlich Kasse machen wollte, kam das böse Erwachen: „Als er schließlich versuchte, das vermeintlich veranlagte Geld auf sein Bankkonto zu überweisen, stellte er fest, dass dies nicht möglich war und er Opfer eines Betrugs geworden war“, berichtet die Kärntner Polizei. Durch den Schwindel entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.