Abheben ohne Umsteigen: Ab Klagenfurt nonstop nach Rom und Hamburg

Wer demnächst ohne lästiges Umsteigen nach Rom oder Hamburg jetten will, kann jetzt schon buchen. Die Fluggesellschaft SkyAlps hat ihre Direktflüge ab Klagenfurt ab sofort ganzjährig bis Ende Oktober 2027 freigegeben.

Ab sofort sind die Direktverbindungen vom Flughafen Klagenfurt nach Rom und Hamburg bis Ende Oktober 2027 buchbar. SkyAlps fliegt beide Metropolen das ganze Jahr über jeweils donnerstags und sonntags an.

Chance für Reisende und den Kärntner Tourismus

Nicht nur Urlauber aus Kärnten, der Steiermark und dem benachbarten Slowenien profitieren von dem bequemen Abflug direkt vor der Haustür. Auch für den heimischen Tourismus ist die langfristige Planungssicherheit ein Gewinn, da Italien und Deutschland zu den wichtigsten Herkunftsmärkten zählen. Flughafen-Chef Maximilian Wildt freut sich: „SkyAlps ist für den Flughafen Klagenfurt ein sehr wichtiger Partner. Dass Rom und Hamburg nun ganzjährig angeboten werden, unterstreicht die gute Zusammenarbeit und das Vertrauen in den Standort Klagenfurt.“ Auch Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber lobt den Kurs am Airport: „Diese verlässliche, ganzjährige internationale Anbindung ist sehr wichtig für den Flughafen und den Wirtschafts- und Tourismusstandort Kärnten. Man sieht, es wird konsequent an der Verbesserung des Angebots gearbeitet – und diese Arbeit trägt Früchte.“

Espresso in Rom oder Fischmarkt in Hamburg

Warum die Flugtage Donnerstag und Sonntag ein Volltreffer sind, erklärt Thomas Melcher, Director Business & Commercial Development am Flughafen Klagenfurt: „Die Flugtage Donnerstag und Sonntag sind ideal für Wochenaufenthalte und Kurzurlaube und stärken damit auch die zunehmend bedeutenden Vor- und Nachsaisonen.“