Schlüsselübergabe in Maria Rain: Zwölf neue leistbare Wohnungen bezogen

In der Josef-Wakonig-Straße 4 wurden jetzt die letzten zwölf geförderten Mietwohnungen feierlich übergeben. Damit ist die moderne Wohnanlage mit insgesamt 60 Einheiten komplett.

Pünktlich nach rund 15 Monaten Bauzeit hieß es in Maria Rain Schlüssel in die Hand und einziehen: Wohnbaureferentin LHStv.in Gaby Schaunig überreichte gemeinsam mit Bürgermeister Franz Ragger die Schlüssel für zwölf neue, geförderte Mietwohnungen in der Josef-Wakonig-Straße 4. Mit diesem Bauabschnitt schließt die gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft „meine Heimat“ das gesamte Wohnprojekt ab, das nun insgesamt 60 Wohnungen umfasst.

Leistbare Mieten inklusive Heizung und Betriebskosten

Die monatlichen Gesamtkosten liegen bei 9 Euro brutto pro Quadratmeter Wohnnutzfläche. Darin sind neben dem Mietzins auch bereits die Betriebs- und Heizkosten enthalten. „Wir schaffen in Kärnten mit der Wohnbauförderung Wohnräume, die qualitativ hochwertig und leistbar sind“, betonte Wohnbaureferentin Gaby Schaunig bei der Übergabe, lobte die enge Zusammenarbeit mit den Gemeinden sowie gemeinnützigen Wohnbauträgern und richtete herzliche Worte an die Bewohner: „Aus einer Wohnung wird erst ein Zuhause, wenn die Mieterinnen und Mieter einziehen.“ Auch Helmut Kusternik, Vorstandsvorsitzender von „meine Heimat“, unterstrich den sozialen Auftrag des Projekts: „Qualitätsvolles und leistbares Wohnen ist nach unserer Meinung ein Grundrecht.“

Auf neustem Stand

Auch energetisch ist der im August 2025 gestartete Neubau auf dem neuesten Stand: Die Fußbodenheizung wird über das örtliche Fernwärmenetz der Regionalwärme Maria Rain gespeist, zudem verfügt jede Einheit über eine Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Eine Photovoltaikanlage der Kelag Energie & Wärme GmbH ergänzt die Versorgung im Rahmen eines Mieterstrommodells. Die Gesamtkosten für Bau und Grundstück dieser letzten Baustufe beliefen sich auf rund 2,98 Millionen Euro.