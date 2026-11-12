Schauriges Spektakel: Gleich vier Krampusläufe in Klagenfurt

Ab kommendem Sonntag ziehen gleich vier traditionelle Krampusumzüge durch verschiedene Klagenfurter Stadtteile. Neben zahlreichen Krampusgruppen aus dem In- und Ausland warten eigene Kinderzonen und Nikolosackerl auf die Besucher.

Die Krampus-Saison in Klagenfurt steht in den Startlöchern: Gemeinsam mit Bürgermeister Christian Scheider, Vizebürgermeister Patrick Jonke und ihrem Team läutet die Freie Soziale Bürgerpartei (FSP) das diesjährige „Feuerwerk des Brauchtums“ ein. Ab dem kommenden Sonntag stehen insgesamt vier traditionelle Krampusläufe in verschiedenen Klagenfurter Stadtteilen am Programm. Dazu werden zahlreiche Krampusgruppen aus Klagenfurt, ganz Kärnten sowie weit über die Landesgrenzen hinaus in der Landeshauptstadt erwartet.

Alle vier Termine und Routen im Überblick

Wer die schaurigen Gestalten hautnah erleben möchte, hat an vier Terminen im November Gelegenheit dazu:

Sonntag, 15. November (Fischl): Los geht es um 16 Uhr beim Spar-Markt in Fischl, das große Finale findet im Fischl-Park statt.

Los geht es um 16 Uhr beim Spar-Markt in Fischl, das große Finale findet im Fischl-Park statt. Freitag, 20. November (Welzenegg): Startschuss ist um 18.30 Uhr direkt beim Gelände von Carlovers.

Startschuss ist um 18.30 Uhr direkt beim Gelände von Carlovers. Sonntag, 22. November (Waidmannsdorf): Ab 14 Uhr zieht der Umzug vom Wulfenia Kino bis zum örtlichen Spar-Markt.

Ab 14 Uhr zieht der Umzug vom Wulfenia Kino bis zum örtlichen Spar-Markt. Sonntag, 29. November (Annabichl): Der große Abschluss beginnt um 15 Uhr beim Hofer-Markt und führt bis zum Gelände des Gasthofs Krall.

Eigene Kinderzone und Nikolosackerl für die Kleinen

Damit auch Familien und die jüngsten Besucher das Spektakel entspannt miterleben können, setzen die Organisatoren auf ein spezielles Sicherheitskonzept: Bei den Umzügen wird eine eigene Kinderzone eingerichtet, die durch hohe Absperrgitter klar abgetrennt ist und ein angstfreies Zusehen ermöglichen soll. Zudem wartet eine Überraschung auf den Nachwuchs: Jedes Kind erhält vor Ort ein Nikolosackerl, solange der Vorrat reicht. Für das leibliche Wohl der Gäste ist bei allen vier Terminen ebenfalls mit warmen und gekühlten Getränken gesorgt.