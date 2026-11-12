Nach Bankbesuch in Klagenfurt: Unbekannter bestiehlt 86-Jährigen daheim

Ein 86-jähriger Mann nahm nach einer Bargeldbehebung die vermeintlich nette Mitfahrgelegenheit eines Unbekannten an und lud ihn zu sich ins Wohnhaus ein. Am Küchentisch griff der Täter schließlich zu und flüchtete...

Zu dem Vorfall kam es am Donnerstag, dem 12. November 2026, gegen 10.30 Uhr: Nachdem ein 86-jähriger Klagenfurter bei einer Bank Bargeld behoben hatte, wurde er auf seinem Heimweg von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Der Unbekannte bot dem Senior an, ihn nach Hause zu fahren. Der 86-Jährige nahm die vermeintliche Hilfsbereitschaft an und lud den Mann in weiterer Folge auch in sein Wohnhaus ein.

Geld auf den Küchentisch gelegt und bestohlen

In den eigenen vier Wänden verwickelte der Täter den Pensionisten in ein Gespräch und erkundigte sich dabei, wie viel Bargeld dieser bei sich habe. Daraufhin legte der 86-Jährige das Bargeld aus seiner Brieftasche auf den Küchentisch. Diesen Moment nutzte der Unbekannte aus: „Der bislang unbekannte Mann ergriff in einem unbeobachteten Moment mehrere Hundert Euro und flüchtete anschließend aus dem Wohnhaus“, berichtet die Kärntner Polizei.

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Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Unbekannten, zu dem folgende Beschreibung vorliegt: