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/ ©Canva Montage
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Frau auf einem E-Scooter und ein Polizeiauto.
Am Donnerstag kam es in Klagenfurt zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter.
Klagenfurt
13/11/2026
Unfall

Auto erfasst E-Scooter: 19-Jährige mit Kopfverletzungen im Spital

Am Donnerstagabend krachte es in Klagenfurt. Eine 19-jährige E-Scooter-Fahrerin wurde von einem Auto erfasst und im Kopfbereich verletzt.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)
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Am Donnerstag, dem 12. November 2026, kam es gegen 19.30 Uhr in Klagenfurt zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-Jährige war mit ihrem E-Scooter auf einem Schutzweg über die Koschatstraße unterwegs. Gleichzeitig bog ein 64-jähriger Autofahrer vom Villacher Ring kommend in die Koschatstraße ein. Und dann nahm das Unglück seinen Lauf: Das Auto erfasste die junge Frau. Durch den Zusammenstoß kam die E-Scooter-Lenkerin zu Sturz. Sie erlitt laut Polizei Verletzungen im Kopf- und Schulterbereich. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

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