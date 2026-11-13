Auto erfasst E-Scooter: 19-Jährige mit Kopfverletzungen im Spital

Am Donnerstag, dem 12. November 2026, kam es gegen 19.30 Uhr in Klagenfurt zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-Jährige war mit ihrem E-Scooter auf einem Schutzweg über die Koschatstraße unterwegs. Gleichzeitig bog ein 64-jähriger Autofahrer vom Villacher Ring kommend in die Koschatstraße ein. Und dann nahm das Unglück seinen Lauf: Das Auto erfasste die junge Frau. Durch den Zusammenstoß kam die E-Scooter-Lenkerin zu Sturz. Sie erlitt laut Polizei Verletzungen im Kopf- und Schulterbereich. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.