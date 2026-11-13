„Schwere Straftat“ kostet Kärntner über 1.000 Euro

Ein Anruf von angeblichen Behördenvertretern wurde einem 85-jährigen Klagenfurter zum Verhängnis. Die Betrüger redeten dem Pensionisten ein, dass er in eine schwerwiegende Strafsache verwickelt sei.

Mit einer erfundenen Geschichte haben bislang unbekannte Täter einen 85-jährigen Mann aus Klagenfurt um sein Geld gebracht. Am Donnerstag, dem 12. November 2026, wurde der Pensionist gegen 10 Uhr telefonisch kontaktiert. Dabei gaben sich mehrere Personen als Vertreter der Staatsanwaltschaft, der Polizei sowie als Buchhalterin aus, wie die Polizei informiert.

Betrüger täuschten Strafverfahren vor

Die Anrufer behaupteten, dass gegen den 85-Jährigen ein Strafakt vorliege und er in eine „schwerwiegende Angelegenheit“ verwickelt sei, so die Polizei. Mit dieser Geschichte gelang es ihnen offenbar, den Mann so sehr unter Druck zu setzen, dass er einer Zahlungsaufforderung nachkam. Die Betrüger verlangten, dass er Geld über einen internationalen Geldtransferdienst überweisen sollte. Der Klagenfurter begab sich daraufhin tatsächlich in eine entsprechende Filiale und veranlasste die Überweisung. Dadurch entstand dem 85-Jährigen ein finanzieller Schaden von mehr als tausend Euro.