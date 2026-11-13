Klagenfurter Volksschüler lernen, Nein zu sagen

Wie wehrt man sich, wenn jemand die eigenen Grenzen überschreitet? Und wie bleibt man selbstbewusst, wenn etwas nicht gleich klappt? An einer Klagenfurter Volksschule lernen Kinder derzeit, mit solchen Situationen umzugehen.

Schon im Volksschulalter können Kinder vor Situationen stehen, in denen sie sich unsicher fühlen oder nicht wissen, wie sie reagieren sollen. Genau hier setzt das Projekt „Bärenstark mit Lissi“ an, das derzeit an der VS 8 Dr. Karl Renner-Schule in Klagenfurt durchgeführt wird. Die Kinder der Vorschulklasse und sämtlicher erster Klassen nehmen an einem speziellen Resilienz- und Selbstbehauptungstraining teil.

Kinder lernen, ihre Grenzen zu setzen

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Kinder selbstbewusst auftreten und mit schwierigen Situationen umgehen können. Durch spielerische Übungen lernen sie, ihre eigenen Stärken zu erkennen, Gefühle wahrzunehmen und persönliche Grenzen klar zu kommunizieren. Auch der respektvolle Umgang miteinander spielt eine wichtige Rolle. Die Kinder sollen erfahren, dass sie für sich selbst einstehen dürfen und sich von Rückschlägen nicht entmutigen lassen müssen. Durchgeführt wird das Training von Elisabeth Mörtl, einer inklusiven Elementarpädagogin sowie Resilienz- und Selbstbehauptungstrainerin. Die Idee für das Projekt stammt von der Schulsozialarbeiterin Meike Sudal.

Unterstützung durch Stadt und Bürgerfrauen

Finanziell unterstützt wird das Projekt von der Präventionsstelle der Stadt Klagenfurt und dem Verein der Klagenfurter Bürgerfrauen. Bei einem Besuch an der Schule überzeugte sich Gesundheitsstadtrat Franz Petritz gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Schule und des Vereins von der Umsetzung des Trainings. „Kinder brauchen Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten und die Gewissheit, dass sie Herausforderungen meistern können. Projekte wie ,Bärenstark mit Lissi‘ stärken das Selbstbewusstsein, fördern die soziale Kompetenz und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsförderung bereits im Volksschulalter“, betont Petritz.