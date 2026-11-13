Einsatz in der Klagenfurter Kanalisation: Florianis üben für den Ernstfall

Unter den Straßen von Klagenfurt erstreckt sich ein weit verzweigtes Kanalsystem. Doch was passiert, wenn dort ein Mensch in Not gerät? Genau diesen Ernstfall hat die Berufsfeuerwehr gemeinsam mit Mitarbeitern der Stadt geübt.

Am Donnerstag, dem 12. November 2026, ging es für die Berufsfeuerwehr Klagenfurt und Mitarbeiter der städtischen Abteilung Entsorgung unter Tage. Im Bereich des Feuerbachs wurde eine Übung in der Kanalisation durchgeführt. Im Mittelpunkt stand die Vorbereitung auf mögliche Rettungseinsätze unterhalb der Stadt.

Personenrettung aus dem Kanal geübt

Bei der Übung ging es vor allem darum, die örtlichen Gegebenheiten besser kennenzulernen. Die Einsatzkräfte machten sich mit den Wasserläufen und den Bedingungen im Kanal vertraut, um im Ernstfall eine Person aus der Kanalisation retten zu können. Dabei wurde besonderes Augenmerk auf die Einhaltung sämtlicher Sicherheitsmaßnahmen gelegt. Auch Entsorgungsstadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) war vor Ort und stieg selbst in den Kanal hinab, um einen Einblick in die Arbeit der Mitarbeiter zu bekommen. „Mir persönlich ist es wichtig, die Arbeit der Mitarbeiter der Abteilung Entsorgung kennenzulernen und hautnah selbst zu erleben, wie herausfordernd diese Tätigkeit ist“, erklärte Wassermann. Sie betonte zudem die Bedeutung des weiteren Kanalausbaus, auch im Hinblick auf den Hochwasserschutz.

Historischer Kanal unter der Stadt

Der Feuerbach, in dessen Bereich die Übung stattfand, ist einer der Hauptkanäle Klagenfurts. Er verläuft unterirdisch durch das Stadtgebiet und endet im Klärwerk. Seine Geschichte reicht weit zurück: Bereits im Mittelalter wurde er als Löschkanal genutzt.