Adventzauber in Viktring: Nikolaus, Krampus und Feuershow warten

Am Samstag, dem 5. Dezember, und Sonntag, dem 6. Dezember 2026, verwandelt sich das Flohmarktareal bei der HexnStubn in Klagenfurt-Viktring in einen kleinen Adventmarkt. Die Besucher dürfen sich auf Handwerksstände, Speis und Trank sowie ein abwechslungsreiches Programm freuen. Unter anderem sind eine Feuershow, ein Zauberer und ein Saxophonspieler angekündigt. Für die kleinen Gäste dürfte vor allem der Sonntag spannend werden: Um 13 Uhr kommen der Nikolaus und der Krampus vorbei. Geöffnet ist der Adventmarkt am Samstag von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Parkplätze stehen vor Ort zur Verfügung. Veranstaltet wird der Markt von Initiatives Viktring und Viktring Kulturleben in Zusammenarbeit mit weiteren Partnern.