Nach neun Jahren: Beauty-Geschäft feiert Comeback im Südpark

Nach mehreren Jahren Pause ist Juliana Nails wieder mit einem eigenen Geschäft in Klagenfurt vertreten. Am Freitagvormittag öffnete die neue Filiale im Südpark ihre Türen.

Vor 25 Jahren wurde Juliana Nails in Klagenfurt gegründet. Nun feierte das Nagelkosmetikunternehmen in der Kärntner Landeshauptstadt sein großes Comeback. Am Freitag, dem 13. November 2026, öffnete die neue Filiale im Südpark um 9 Uhr erstmals ihre Türen. Wie bereits berichtet, kehrt Juliana Nails damit ausgerechnet im Jahr seines 25-jährigen Bestehens nach Kärnten zurück. Für Geschäftsführer Mario Cimzar ist die Neueröffnung ein besonderer Moment.

„Ein richtig stolzer Moment“

„Wenn man heute früh hier im fertigen Store steht, die Lichter angehen und die ersten Kundinnen hereinkommen, ist das ein richtig stolzer Moment für unser gesamtes Team“, freut sich Cimzar. Die Rückkehr in den Südpark hat für das Unternehmen auch eine nostalgische Bedeutung: Bereits von 2011 bis 2017 war Juliana Nails dort mit einer Filiale vertreten. Darüber hinaus gab es früher ein Geschäft in den Klagenfurter City Arkaden. „Dass wir als Klagenfurter Unternehmen wieder fix vor Ort sind, freut mich riesig“, so der Geschäftsführer.

©Juliana Nails Juliana-Nails-Chef Mario Cimzar und der Südpark-Centermanager Heinz Achatz waren bei der Neueröffnung live dabei.

Über 2.000 Produkte im Sortiment

Das neue Geschäft befindet sich im Obergeschoß des Südparks und ist rund 54 Quadratmeter groß. Angeboten werden mehr als 2.000 Artikel rund um Nageldesign und Nagelpflege. Dazu gehören unter anderem Gel-Lacke, UV- und LED-Lampen, Feilen, Pflegeprodukte und Zubehör für Nagelstudios. Mehr als 500 verschiedene Nagellackfarben können anhand von Mustern direkt vor Ort verglichen werden. Auch Produkte für aktuelle Nageldesign-Trends sowie Startersets für die Anwendung zu Hause sind erhältlich. Das Angebot richtet sich sowohl an Privatkunden als auch an professionelle Nagelstudios.

Drei Arbeitsplätze in Klagenfurt

Mit der Eröffnung wächst das österreichische Filialnetz von Juliana Nails auf fünf Standorte. Neben Klagenfurt betreibt das Unternehmen Geschäfte in Graz-Seiersberg, im Wiener Donau Zentrum, in der Shopping City Süd in Vösendorf und im Innsbrucker Sillpark. Die Unternehmensgruppe beschäftigt länderübergreifend rund 110 Mitarbeiter. Wie das Unternehmen bekannt gab, entstehen in der neuen Klagenfurter Filiale drei Arbeitsplätze. Die neue Filiale befindet sich im Obergeschoß des Südparks (Shop O.37), geöffnet ist montags bis freitags von 9 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 9 bis 18 Uhr.