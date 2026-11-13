Weinraritäten entdecken: Besonderer Genussabend in Klagenfurt

Von beinahe vergessenen Rebsorten bis zu seltenen Weinspezialitäten: Am 20. November kommen Weinliebhaber im Konzerthaus Klagenfurt auf ihre Kosten. Mehr als 200 Weine stehen zur Verkostung bereit.

Wer gerne einmal einen Wein abseits der bekannten Sorten probieren möchte, hat dazu in Klagenfurt schon bald die Gelegenheit. Am Freitag, dem 20. November 2026, findet im Großen Saal des Konzerthauses wieder die Veranstaltung „Weinraritäten & Kulinarik“ statt. Insgesamt 35 Aussteller präsentieren zwischen 17 und 22 Uhr mehr als 200 Weine sowie ausgewählte Spezialitäten aus Österreich und dem Alpe-Adria-Raum.

Weine, die man nicht überall findet

Im Mittelpunkt stehen vor allem seltene Rebsorten und Weine aus kleinen Produktionen, die im gewöhnlichen Handel oft kaum erhältlich sind. Dazu zählen etwa Roter Veltliner, Rosenmuskateller, Rotgipfler, Neuburger oder Roter Riesling. Auch besondere Süßweine wie der Ruster Ausbruch können verkostet werden. „Wir möchten zeigen, wie vielfältig und außergewöhnlich die österreichische Weinkultur ist. Viele dieser Weine werden nur in kleinsten Mengen produziert und sind selbst für erfahrene Weinliebhaber eine echte Entdeckung“, erklärt Veranstalter Georg Unterrainer. Besucher haben außerdem die Möglichkeit, direkt mit den Winzern ins Gespräch zu kommen und mehr über die Herkunft und Herstellung der Weine zu erfahren.

Auch Kärntner und italienische Schmankerln warten

Neben den Weinraritäten kommen auch kulinarische Spezialitäten auf den Tisch. Angeboten werden unter anderem Kärntner Fisch- und Salamispezialitäten sowie Prosciutto, Käse und weitere Schmankerl aus dem italienischen Friaul. Die Veranstaltung findet am Freitag, dem 20. November 2026, von 17 bis 22 Uhr im Konzerthaus Klagenfurt in der Mießtaler Straße 8 statt.