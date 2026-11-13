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/ ©klagenfurt_elite
Das Bild auf 5min.at zeigt ein brennendes Auto.
In Klagenfurt kam es am Freitag zu Mittag zu einem Autobrand.
Klagenfurt
13/11/2026
Beim Südpark

Flammen und Rauch: Auto brennt mitten in Klagenfurt

Mitten in Klagenfurt begann am Freitag zu Mittag plötzlich ein Auto zu brennen. Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt rückte aus.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(141 Wörter)
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Ein brennendes Auto sorgte am Freitag, dem 13. November 2026, in Klagenfurt für Aufsehen. Gegenüber vom Einkaufszentrum Südpark, im Bereich der Waschstraße, stand ein Pkw in Flammen. Bilder zeigen, wie dichter Rauch aus dem Fahrzeug aufsteigt und Flammen um den vorderen Bereich des Autos züngeln.

Feuerwehr konnte Brand rasch löschen

Wie ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Klagenfurt gegenüber 5 Minuten bestätigt, ging die Einsatzmeldung zu diesem Vorfall um 12.11 Uhr ein. Die Einsatzkräfte rückten daraufhin zur Waschstraße beim Südpark aus und konnten das brennende Fahrzeug glücklicherweise rasch ablöschen. Aktuell sind bereits die Nachlöscharbeiten im Gange. Neben der Berufsfeuerwehr Klagenfurt stand auch die Polizei im Einsatz. Wie es zu dem Fahrzeugbrand kommen konnte und ob dabei jemand verletzt wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

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