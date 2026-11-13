Musik und Tanz: Klagenfurt lädt zur Seniorenweihnachtsfeier

Klagenfurt lädt am Dienstag, dem 24. November 2026, zur traditionellen Seniorenweihnachtsfeier ein. Ab 15 Uhr öffnen sich die Türen des Gemeindezentrums St. Ruprecht für einen stimmungsvollen Nachmittag.

Die Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm freuen. Neben Gedichten, Tänzen und musikalischen Einlagen gibt es einen kleinen Imbiss sowie Heißgetränke. Auf dem Programm stehen Auftritte von Angelika Halper, Birgit Pless, Hubert Urach, dem Dance Studio Limitless, dem Akkordeon-Ensemble „bellowConnection“ sowie vielen jungen Talenten.

Zeichen von Dank und Wertschätzung

Gastgeber sind das Seniorenbüro der Landeshauptstadt und Bürgermeister Christian Scheider (FSP): „Gerade in der Vorweihnachtszeit möchten wir die Gelegenheit nutzen, gemeinsam schöne Stunden zu verbringen, Begegnungen zu ermöglichen und die Gemeinschaft zu stärken.“ Die Veranstaltung drücke zudem Dank und Wertschätzung gegenüber der älteren Generation aus. Eine Anmeldung ist Pflicht und wird telefonisch unter +43 463 537-2753 oder schriftlich an seniorenbüro@klagenfurt.at entgegengenommen.