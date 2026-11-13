Kulturelles Highlight in der Galerie Palais Fugger

Es geht um die junge Else, die ihren Vater vor einem Skandal retten soll und dafür von einem älteren Herrn Geld erbetteln muss. Ein sehr intensiver Monolog über Moral und Abhängigkeit. Ein Thema, das bis heute nicht an Aktualität verloren hat. Valerie Anna Gruber fesselte das Premierenpublikum mit dem aussichtslosen Dilemma von Else in einer Klarheit, die via Augen und Ohren direkt ins Herz trifft. Peggy Forma macht durch ihre wunderbare Gesangsstimme die innerste Seelenwelt Elses erlebbar. Regie führte überaus einfühlsam Daniel Pascal.

Begeisterte Kritiken

Harald Scheicher, Enkel des weltberühmten Werner Berg, schafft mit seiner Ausstellung MEDITERRANO einen bewussten Kontrast zu den Erlebnissen von Else und illustriert das Umfeld zur Handlung mit seinen farbkräftigen Landschaften des Mittelmeerraumes. Für das schon hundert Jahre alte Stück gab es dazu begeisterte Kritiken, denn das besondere an Schnitzlers Fräulein Else ist die Klarheit, der Witz, das aussichtslose Dilemma von Else, eine Figur, die so bunt, einfallsreich und fein gezeichnet ist. Alle das wurde von Valerie Anna Gruber hervorragend in Szene gesetzt. Weitere Vorstellungen finden laufend bis 3. Dezember in der Galerie Fugger statt.