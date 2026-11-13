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/ ©Daniel Pascal
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Frau mit hochgesteckten Haaren. Sie trägt ein weißes Kleid.
Schnitzlers „Fräulein Else“ feierte in Klagenfurt Premiere.
Klagenfurt
13/11/2026
Noch bis 3. Dezember

Kulturelles Highlight in der Galerie Palais Fugger

Am Donnerstag feierte die Novelle FRÄULEIN ELSE von Arthur Schnitzler Premiere in Klagenfurt, eine Produktion von ParaVent - Theater gegen den Wind.

von Manfred Wrussnig Das Foto auf www.5min.at zeigt Manfred Wrussnig, ein erfahrener und langjähriger Journalist bei 5 Minuten.
1 Minute Lesezeit(195 Wörter)
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Es geht um die junge Else, die ihren Vater vor einem Skandal retten soll und dafür von einem älteren Herrn Geld erbetteln muss. Ein sehr intensiver Monolog über Moral und Abhängigkeit. Ein Thema, das bis heute nicht an Aktualität verloren hat. Valerie Anna Gruber fesselte das Premierenpublikum mit dem aussichtslosen Dilemma von Else in einer Klarheit, die via Augen und Ohren direkt ins Herz trifft. Peggy Forma macht durch ihre wunderbare Gesangsstimme die innerste Seelenwelt Elses erlebbar. Regie führte überaus einfühlsam Daniel Pascal.

Begeisterte Kritiken

Harald Scheicher, Enkel des weltberühmten Werner Berg, schafft mit seiner Ausstellung MEDITERRANO einen bewussten Kontrast zu den Erlebnissen von Else und illustriert das Umfeld zur Handlung mit seinen farbkräftigen Landschaften des Mittelmeerraumes. Für das schon hundert Jahre alte Stück gab es dazu begeisterte Kritiken, denn das besondere an Schnitzlers Fräulein Else ist die Klarheit, der Witz, das aussichtslose Dilemma von Else, eine Figur, die so bunt, einfallsreich und fein gezeichnet ist. Alle das wurde von Valerie Anna Gruber hervorragend in Szene gesetzt. Weitere Vorstellungen finden laufend bis 3. Dezember in der Galerie Fugger statt.

Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Frau mit hochgesteckten Haaren. Sie trägt ein weißes Kleid und hält einen Tennisschläger in der Hand.
©Daniel Pascal |
Premiere in Klagenfurt
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Frau mit hochgesteckten Haaren. Sie trägt ein weißes Kleid.
©Daniel Pascal
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